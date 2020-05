Sarà Danny Boyle a dirigere Methuselah con Michael B.Jordan

News Cinema

Lo sci-fi della Warner era precedentemente in mano a Jon Watts.

Il progetto di fantascienza targato Warner Bros. e intitolato Methuselah ha finalmente trovato un regista. Sarà infatti il premio Oscar Danny Boyle a dirigere il lungometraggio che avrà come protagonista assoluto Michael B. Jordan (Black Panther, Creed). A quanto pare il cineasta si occuperà anche di riscrivere la sceneggiatura evidentemente ancora da perfezionare. L’ultima versione era stata firmata da Tony Gilroy (Rogue One: A Star wars Story) che aveva a sua volta lavorato su un trattamento originale di David Watkins (McMafia).

Methuselah prende il nome dal personaggio biblico di Matusalemme, che negli scritti visse ben novecento anni. Al centro della storia infatti troveremo un uomo che ha centinaia di anni ma non invecchia, anzi adopera il tempo vissuto per accumulare conoscenza e abilità specifiche. La Warner spera a questo punto di iniziare la pre-produzione di Methuselah il prima possibile, in quanto vede il progetto come primo capitolo di un possibile franchise.

Ricordiamo che Danny Boyle non è nuovo al cinema fantastico: tra le sue opere più riuscite ci sono infatti l’horror-cult 28 giorni dopo, lo sfortunato ma notevole Sunshine e non ultimo Yesterday, che è una commedia musicale la quale parte da uno spunto fantastico.