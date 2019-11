Rinasce a Roma il Cinema Troisi: riprendono i lavori di restauro

News Cinema

La città di Roma avrà finalmente un nuovo e bellissimo spazio nello storico cinema restaurato, affidato alla gestione del Piccolo America, dall'autunno del 2020. I dettagli e alcune immagini del progetto.

Ogni volta che chiude un cinema, per noi che amiamo la settima arte, è sempre un colpo al cuore, come lo è vedere un luogo in cui un tempo abbiamo vissuto le nostre emozioni abbandonato al degrado. Per questo ci riempie di gioia la notizia che uno di questi luoghi, il Cinema Troisi a Trastevere, ex Induno, non lontano dal Nuovo Sacher di Nanni Moretti, risorgerà a nuova vita e verrà restituito nell'autunno del 2020 agli appassionati di cinema romani, con la competente gestione dell'associazione Piccolo America che ne farà un luogo deputato a visioni diverse e incontri culturali. Questi i dettagli principali dell'operazione e alcune foto del progetto:

“Con grande emozione possiamo finalmente annunciare che il progetto di riapertura del Cinema Troisi di Trastevere è stato definitivamente sbloccato. Da oggi sono nuovamente in corso le attività volte al restauro e al risanamento edilizio della struttura, abbandonata dal 2012 e di proprietà di Roma Capitale", dichiara Valerio Carocci, Presidente dell’associazione “Piccolo America”. Lunedì 25 novembre inizieranno le opere di demolizione interne, già autorizzate dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, nonché dai competenti uffici comunali. Il progetto, curato dagli architetti Claudia Tombini e Raffaella Moscaggiuri, ammonta a un investimento di 1.426.942 euro e sarà finanziato principalmente dal MIBACT, nonché dalla Regione Lazio, da SIAE e da fondi propri dell’associazione, ottenuti attraverso le donazioni dei sostenitori - raccolte durante le arene estive o direttamente online - e i contributi offerti da personalità del mondo dello spettacolo.

La sala sarà completamente rinnovata: un unico e grande schermo da 13 metri, digitalizzazione 4K di ultima generazione e 300 poltrone. A incorniciarla, un foyer bar e un’aula studio-biblioteca da 40 postazioni aperta 24 ore su 24, con area esterna negli spazi della terrazza. Servizi diversi e complementari affiancheranno l’attività cinematografica, permettendo a una cittadinanza eterogenea di attraversare e vivere lo spazio, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi potenziali spettatori tra coloro che non frequentano più il grande schermo o forse, nel caso dei più giovani, che non lo hanno mai frequentato.

“L’intervento di maggiore complessità - dichiarano gli architetti Claudia Tombini e Raffaella Moscaggiuri - è sicuramente lo spostamento degli impianti di areazione sulla copertura piana esistente in diretta corrispondenza alla sua attuale area di pertinenza: tale disposizione consentirà la creazione, all’interno dell’ex locale tecnico, di una sala lettura di 150mq fruibile h24 con 40 singole postazioni studio. Sempre nello stesso locale sarà quindi ripristinata la vetrata originaria, ora purtroppo non più presente, che restituirà la corrispondenza assiale, progettata da Luigi Moretti, tra i due corpi di fabbrica adiacenti alla prima terrazza. Questa, oggi inutilizzata, potrà così ospitare un’area studio all’aperto in continuità con quella interna o, in alternativa e all’occorrenza - concludono gli architetti - una piccola arena all’aperto per proiezioni estive”.

“Per quanto concerne la gestione del cinema - continua Valerio Carocci, Presidente del “Piccolo America” - ci lasceremo ispirare dalla multiprogrammazione e dalle iniziative proposte dai cinema Beltrade e Mexico di Milano, dallo Stensen di Firenze, dal Visionario di Udine, dal CinemaZero di Pordenone e dal PostModernissimo di Perugia: tutte sale indipendenti che, diventate reali catalizzatori di nuovi spettatori, riescono a dare visibilità e voce anche alle opere più piccole e meno conosciute. È dai loro progetti di gestione, infatti, che abbiamo trovato spunto per dare spazio sia alla prima e alla seconda visione, sia alla retrospettiva. Come avviene in queste realtà, del resto, l’obiettivo è quello di creare pubblico non solo attraverso la selezione dei film, ma anche e soprattutto grazie al lavoro quotidiano svolto nel territorio. Caratteristica del Cinema Troisi sarà la sua identità sociale, il suo umanizzarsi nelle vesti di un operatore culturale: una sala che costruirà vere e proprie comunità temporanee nell’occasione delle proiezioni cinematografiche. Proprio come testimoniano le realtà sopracitate - conclude Carocci - che abbiamo visitato, conosciuto e seguito da vicino: ognuna di loro ci ha regalato un pezzetto di ispirazione per ideare la gestione del Cinema Troisi”.

Il Cinema Troisi è una sala cinematografica storica interna all’immobile dell’ex Casa GIL (Gioventù Italiana del Littorio), commissionata all’architetto Luigi Moretti dall’Opera Nazionale Balilla, ed edificata nel 1933. Utilizzata inizialmente come sala conferenze e teatro dalla Gioventù Italiana, diventa poi cinema parrocchiale negli anni ‘50 con il nome di Cinema Induno, mostrandosi in queste vesti alle spalle di Vittorio De Sica nel 1952 in Buongiorno, elefante! di Gianni Franciolini. È in questi anni che l’Induno si guadagna la nomea di “sala popolare”, in virtù del prezzo ridotto del biglietto, applicato soprattutto agli spettacoli dedicati ai bambini. Nel 1997 Cecchi Gori ne rileva la gestione avviando una fase di rilancio. Successivamente ristruttura la sala e la dedica all’attore Massimo Troisi, prematuramente scomparso tre anni prima. Qualche anno dopo, in seguito al fallimento del circuito Safin di Cecchi Gori, Ferrero ne rileva la gestione fin quando, nel febbraio del 2012, la sala viene chiusa definitivamente. Nel 2015, con lo sgombero forzoso di Roma Capitale, l’esercizio cinematografico viene infine messo a bando. Ad aggiudicarsi la gestione è l’associazione “Piccolo America”. L’intera struttura del GIL è attualmente suddivisa in tre differenti unità: la prima, di proprietà della Regione Lazio, ospita il WE GIL e presto sarà sede anche della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè; la seconda e la terza, entrambe di Roma Capitale, sono destinate da un lato al Centro Sportivo Roma Uno e dall’altro a uso Cinema.