Ridatemi mia moglie: prime foto e cast completo della commedia con Fabio De Luigi

News Cinema

Ridatemi mia moglie segna un nuovo sodalizio artistico fra Alessandro Genovesi e Fabio De Luigi, che sarà affiancato da un notevole parterre di colleghi. Li vediamo nelle prime foto della commedia in due parti.

Ridatemi mia moglie è una commedia in due parti con protagonista Fabio De Luigi e diretta da Alessandro Genovesi, che ha già lavorato con l'attore per La peggior settimana della mia vita, Il peggior Natale della mia vita, 10 giorni senza mamma e 10 giorni con Babbo Natale. Il film, che è prodotto da Sky e Colorado film, approderà prossimamente su Sky e NOW TV, e oggi è stato svelato il restante cast. Ad affiancare De Luigi saranno: Diego Abatantuono, Anita Caprioli, Carla Signoris, Alessandro Betti, Diana Del Bufalo.

Ridatemi mia moglie è l'adattamento della sitcom britannica I Want My Wife Back e gli sceneggiatori sono Giovanni Bognetti e lo stesso Alessandro Genovesi. La commedia vede protagonista un certo Giovanni (Fabio De Luigi) che è sposato con Chiara (Anita Caprioli) da tanti anni. Il loro matrimonio è visibilmente in crisi, ma sembra che soltanto Chiara ne sia consapevole, tanto che decide di lasciare il marito con una lettera, che scrive e riscrive ma che poi decide di buttare. Dopodiché la donna fa le valige e se ne va di casa. Il povero Giovanni, che non sospetta nulla, le sta preparando una festa a sorpresa: proprio quel giorno Chiara compie 40 anni. Mentre gli ospiti aspettano, la lettera mai consegnata viene ripescata dal cestino, con la conseguenza che Giovanni, affranto, inizia a mettersi in discussione e a pensare a come riconquistare l'amata.

In Ridatemi mia moglie Diego Abatantuono e Carla Signoris sono i genitori di Giovanni, mentre Alessandro Betti è il suo capo nonché caro amico Antonio. Diana Del Bufalo, infine è Lucia, la sorella minore di Chiara e pasticcera insicura. Insieme alla notizia del cast completo, sono arrivate le prime foto del film. Eccole: