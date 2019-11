News Cinema

Christopher McQuarrie e Tom Cruise gireranno i film back-to-back. Uscita nel 2021 e 2022.

La sempre più lanciata attrice francese Pom Klementieff affiancherà il protagonista Tom Cruise nel settimo e ottavo episodio di Mission: Impossible, i quali come noto verranno girati back-to-back e usciranno rispettivamente nel 2021 e 2022. Il ruolo della Klementieff sarà quello di una “femme fatale”. Poche settimane fa nel cast dei due film era stata annunciata anche Hayley Atwell, anche lei come la collega proveniente dall’universo dei cinecomic Marvel. Pom Klementieff si è infatti imposta all’attenzione internazionale interpretando Mantis in Guardiani della Galassia Volume 2 e riprendendo poi il ruolo anche in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Dai precedenti episodi di Mission: Impossible torneranno invece il regista Christopher McQuarrie (Oscar per la sceneggiatura originale de I soliti sospetti), Rebecca Ferguson (The Greatest Showman), Simon Pegg (Ready Player One) e Ving Rhames (Pulp Fiction). Iniziata nel 1996 col primo film diretto da Brian de Palma, la saga cinematografica dell’agente Ethan Hunt ha raggiunto il suo apice commerciale con l’ultimo Mission: Impossible – Fallout, il quale in tutto il mondo ha incassato ben 790 milioni di dollari.

Prossimamente vedremo Pom Klementieff in un altro film che ha per tema i supereroi: si tratta di Thunder Force, commedia targata Netflix in cui reciterà insieme a Octavia Spencer e Melissa McCarthy. Poi ovviamente l’attrice tornerà nella parte di Mantis per Guardiani della Galassia Volume 3, che sarà diretto ancora una volta dal “rientrante” James Gunn.