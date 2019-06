Phoebe Waller-Bridge parla del suo lavoro in Bond 25

L'atteso Bond 25, lanciato in pompa magna dalla Giamaica qualche settimana fa, non ha avuto una vita facilissima.

E non tanto per l'incidente avvenuto a Daniel Craig sul set, proprio sull'isola caraibica, perché come sappiamo non ritarderà le riprese a dispetto del piccolo intervento cui l'attore si è sottoposto: i problemi più grandi sono arrivati dalla sceneggiatura.

Neal Purvis e Robert Wade, sceneggiatori abituali della serie di 007, avevano iniziato a lavorare al film prima che il momentaneo ingaggio di Danny Boyle come regista li facesse sostituire da John Hodge, scrittore di fiducia del regista di Trainspotting. Quando però arrivò la rottura tra Boyle e la produzione, ecco che Purvis & Wade tornarno a occupare la loro posizione abituale, ma il loro copione è stato successivamente rivisto prima da Paul Haggis (che non è però accreditato) e poi da Scott Z. Burns, sempre sotto la supervisione del nuovo regista, Cary J. Fukunaga.

Qualcuno - che poi è stato lo stesso Craig, nella versione ufficiale - si è poi ricordato che questo venticinquesimo è il primo film di James Bond a uscire dopo l'esplosione del movimento #MeToo, e che forse sarebbe tornata utile una mano femminile capace di evitare pericolose cadute di stile, o peggio, e che nessuno su piazza al momento sarebbe stata migliore per questa nuova revisione di sceneggiatura di Phoebe Waller-Bridge.

Inglese, classe 1985, Phoebe Waller-Bridge è ben nota agli appassionati di serie televisive come la creatrice, sceneggiatrice e interprete di Fleabag, la serie che in Italia è disponibile in streaming su Amazon Prime Video (da pochi giorni c'è anche la seconda stagione) che Waller-Bridge ha basato su un suo atto unico teatrale, e che racconta le divertenti vicende di una giovane donna nella Londra di oggi: dalle vicessitudini familiari a quelle sentimentali e sessuali, passando per il lavoro, i rapporti coi colleghi e quelli con le amiche.

Intervistata dal sito americano Deadline, Phoebe Waller-Bridge ha spiegato un po' meglio che tipo di lavoro abbia svolto per Bond 25, specificando in particolare che il suo lavoro di revisione si è concentrato quasi unicamente sui dialoghi: "Ero davvero eccitata all'idea di scrivere i dialoghi del Bond di Daniel Craig. La sceneggiatura c'era, era già, lì credo sia ingiusto dire che sto scrivendo il copione."

Venendo invece alle oggi spinosissime questioni di genere, Waller-Bridge ha detto: "Si fa un gran parlare di se la serie di Bond sia oggi rilevante per via di chi è il personaggio e il modo in cui tratta le donne. Ma per me sono stronzate. Bond è tutto rilevante: e la serie deve solo crescere. Deve evolversi e la cosa importante è che il film riesca a trattare le donne come si deve. Non lo deve fare lui, James Bond. Lui deve rimanere fedele al suo personaggio." E già il fatto che si faccia una distinzione di questo tipo, è indice prezioso dell'intelligenza di chi la fa.

Allora, prosegue Waller-Bridge parlando dei personaggi femminili del film, e in particolare delle Bond-girl, che saranno interpretate da Lashana Lynch, Ana de Armas e Léa Seydoux, "voglio essere sicura che quando leggeranno le pagine che le riguardano pensino che non vedono l'ora di girare quelle scene. Da attrice, ho provato raramente quella sensazione all'inizio della mia carriera, e mi procura un grande piacere sapere di essere in grado di farla provare io a un'attrice."