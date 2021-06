Per le strade di New York: i migliori film in streaming ambientati nel Queens

News Cinema

Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming che hanno il loro set principale nel Borough di New York.

Dopo Brooklyn e il Bronx, continuiamo il nostro viaggio dentro il cinema ambientato nei cinque Boroughs di New York con il Queens. Una parte della metropoli sicuramente meno esplorata dal cinema americano, ma non per questo incapace di regalarci titoli di spessore. Lo dimostrano i cinque film in streaming selezionati, un mix piuttosto variegato di commedia, dramma e un notevole film d'animazione e di supereroi. Eccovi dunque il meglio che il Queens ha saputo produrre in questi anni a livello cinematografico. Buona lettura.

Cinque film in streaming ambientati nel Queens

Il principe cerca moglie (1988)

Di certo non il miglior film di John Landis, eppure allo stesso modo rimane una commedia al vetriolo piena di trovate corrosive e una critica neppure troppo velata alla società americana, che vede il denaro come fonte primaria di soddisfazione e felicità. Eddie Murphy è il solito spasso, Arsenio Hall a supporto a tratti portentoso, James Earl Jones poi conferisce al film la necessaria solennità. Una parodia ilare e ben orchestrata, che racconta il Queens e alcune delle sue contraddizioni. Anche il recentissimo sequel de Il principe cerca moglie merita la visione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Può succedere anche a te (1994)

Quando Nicolas Cage non era ancora diventato il re del B-Movie sgangherato poteva realizzare commedie per famiglie edificanti e ben organizzate come questa. Può succedere anche a te è un feel-good movie in piena regola, un lungometraggio che vede nel proprio cast anche una dolcissima Bridget Fonda, Richard Jenkins e altri grossi caratteristi. Andrew Bergman ha messo in piedi un prodotto che ogni volta è un piccolo grande guilty pleasure vedere. E intenerirsi osservando il cuore grande del Queens. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.

The Terminal (2004)

Interamente ambientato all’aeroporto JFK, The Terminal rappresenta il tentativo di Steven Spielberg di fare commedia sofisticata ed edificante e allo stesso tempo raccontare attraverso un microcosmo specifico le contraddizioni dell’America di inizio millennio, quella ancora ferita dall’11 settembre 2001. Tom Hanks è come sempre un protagonista affidabile e perfetto nel delineare la vita interiore del personaggio. Lo accompagnano uno Stanley Tucci impagabile e Catherine Zeta-Jones in versione romantica e malinconica. Un film molto più profondo di quanto la confezione edificante non faccia trasparire in superficie. Da rivedere e amare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Guida per riconoscere i tuoi santi (2006)

A suo tempo Guida per riconoscere i tuoi santi diventò un piccolo grande oggetto di culto, un film di formazione della strada molto ispirato, tratto dalle memorie dell’autore e regista Dito Montiel. Ambientato in due piani temporali ottimamente strutturati, il film ha nel proprio cast Robert Downey Jr., Rosario Dawson, Dianne Wiest, Shia LaBeouf e Channing Tatum. Un cult-movie a tratti doloroso, decisamente commovente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Spider-Man: Un nuovo universo (2018)

Tutti sanno che Peter Parker è cresciuto nel Queens, quindi non rimaneva che scegliere quale Uomo Ragno citare. Alla fine abbiamo scelto Spider-Man: Un nuovo universo perché si tratta di un film d’animazione innovativo, esteticamente poderoso, a tratti davvero geniale. La commistione di stili, le trovate di storia e il finale pirotecnico fanno di questo gioiello una pietra miliare di cui aspettiamo con trepidazione il sequel. Oscar per il miglior film d’animazione, una delle statuette più meritate della storia recente del premio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.