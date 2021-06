Per le strade di New York: i migliori film in streaming ambientati nel Bronx

News Cinema

Preferite l'horror, il gangster-movie o il dramma di formazione? Eccovi cinque titoli in streaming che celebrano il Borough più a nord della Grande Mela

Continua la nostra personale esplorazione del cinema ambientato a New York attraverso i cinque Boroughs. Dopo Brooklyn, oggi la nostra attenzione è rivolta al più “duro” di essi, ovvero il Bronx. Qui il cinema americano ha molto spesso ambientato storie fortemente connotate a livello sociale, drammi in cui violenza urbana ha avuto sovente un ruolo principale. Soprattutto fino alla fine degli anni ‘80 il Bronx ha vissuto di un fama non certo edificante, dovuta principalmente alla povertà diffusa nelle zone maggiormente periferiche a alla conseguente criminalità. I cinque film in streaming scelti per raccontare il Bronx testimoniano un ambiente “forte”, carico di tensione, e questo anche a prescindere dal genere. Buona lettura.

Cinque film in streaming ambientati nel Bronx

Bronx

Gioco d’amore

Scoprendo Forrester

Il dubbio

Liberaci dal male

Bronx (1993)

L’esordio alla regia di Robert De Niro è un racconto di formazione molto ben calibrato a livello narrativo, un dramma che racconta la criminalità organizzata senza troppi abbellimenti romantici ma allo stesso tempo confeziona una parabola morale di sicura presa emotiva. Lo stesso De Niro si ritaglia un ruolo secondario ma prezioso, e lascia il palco a Lillo Brancato e a un gigantesco Chazz Palminteri. E alla fine il cammeo di Joe Pesci vale una piccola grande gemma di cinema. Bronx è un film che racconta il cinema dei primi anni ‘90 come pochi altri. Disponibile su Amazon Prime Video.

Gioco d’amore (1999)

Parlando del Bronx non potevamo non inserire un film ambientato allo Yankee Stadium. Abbiamo scelto Gioco d’amore perché diretto da un Sam Raimi meno istrionico e molto più sensibile. Perché ci andava di ricordare un’attrice sfortunata come Kelly Preston. Ma soprattutto perché come protagonista ha un Kevin Costner nelle vesti dell’ultimo vero grande eroe americano, depositario di valori scomparsi come la disposizione al sacrificio. Molto cuore, un po’ di melassa e una storia che avvolge. Buon cinema sportivo. Disponibile su CHILI, Google Play.

Scoprendo Forrester (2000)

Uno dei film più sottovalutati di Gus Van Sant, ha avuto il torto di arrivare dopo l’exploit di Will Hunting - Genio ribelle. Ambientato in un Bronx reso malinconico dalla bella fotografia, Scoprendo Forrester rappresenta un altro racconto di formazione questa volta prima intellettuale che emotivo. Sean Connery nel ruolo di un moderno Salinger è come sempre assolutamente affascinante e carismatico. Un film a tratti molto poetico anche quando risulta sbilanciato. Una versione magari idealizzata del Bronx, ma molto efficace. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Il dubbio (2008)

Uno dei lungometraggi più sottili ed inquietanti degli ultimi vent’anni, un dramma sul sospetto e l’incertezza che John Patrick Shanley (Oscar per la sceneggiatura di Stregata dalla luna) mette in scena in maniera teatrale ma perfettamente calibrata sui personaggi. Il resto lo fanno Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams e Viola Davis, tutti candidati all’Oscar così come l’adattamento. Il dubbio sconcerta, non offre risposte preconfezionate, destabilizza molto più di quanto non voglia offrire soluzioni semplici. Da vedere. Disponibile su CHILI, Google Play, NOW.

Liberaci dal male (2014)

Liberaci dal male: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Uno degli horror più sottovalutati del nostro tempo, un poliziesco livido e autunnale nella fotografia che quando sconfina nel paranormale diventa veramente terrificante. Scott Derrickson sa come affrontare il genere alla perfezione, e lavora su una sceneggiatura che si dipana con indubbia efficacia. Liberaci dal male poi si avvale di un cast completo composto da Eric Bana, Olivia Munn, Joel McHale e altri caratteristi di lusso. A noi Liberaci dal male ha spaventato molto. E il Bronx non è mai stato così sinistro e oscuro...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.