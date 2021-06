Per le strade di New York: i migliori film in streaming ambientati a Staten Island

News Cinema

Tocca oggi alla zona maggiormente "working class" della Grande Mela. Ecco i film in streaming che ne hanno raccontato i cittadini.

Nel nostro percorso di scoperta dei cinque Neighbor di New York attraverso i migliori film in essi ambientati siamo arrivati a Staten Island. E stavolta il compito si è rivelato decisamente più arduo, poiché a differenza dei precedenti Brooklyn, Bronx e Queens in questo parte della Grande Mela non sono poi moltissimi i titoli a disposizione. Concedeteci dunque un minimo di “licenza” in quanto abbiamo trovato alcuni lungometraggi di livello ma non interamente ambientati a Staten Island. I cinque film in streaming mettono comunque in evidenza come si tratti di un ambiente quasi totalmente vissuto dalla cosiddetta working class della città, persone che adoperando il celeberrimo battello che collega l’isola a Manhattan e si spostano ogni giorno nella City per lavoro. Eccovi dunque i prodotti che hanno come protagonisti abitanti di Staten Island con tutti i loro pregi, difetti e la connaturata voglia di andare avanti mettendocela davvero tutta. Buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati a Staten Island

Il segreto del mio successo

Una donna in carriera

La prima notte del giudizio

Lontano da qui

Il segreto del mio successo (1987)

La commedia diretta dal grande veterano Herbert Ross vede protagonista uno scatenato Michael J. Fox, che tra equivoci e problemi sentimentali si dimostra un imprenditore meritevole coraggioso. Il segreto del mio successo è diretto con i soliti brio ed eleganza dal un maestro della commedia, e interpretato da un protagonista come sempre energetico e spassoso. Un piccolo cult in puro stile anni ‘80, da vedere per deliziarsi ancora una volta con l’icona di Ritorno al futuro e Voglia di vincere. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Una donna in carriera (1988)

Una delle grandi commedie degli anni ‘80, che mette insieme un cast spaventoso: prima di tutto un regista eterno come Mike Nichols, poi tre protagonisti come Melanie Griffith, Sigourney Weaver e Harrison Ford. Una donna in carriera diventa subito un classico, la storia di una ragazza di Staten Island che riesce a imporsi nella giungla d’affari di Manhattan. Nomination all’Oscar per il film, la regia, la miglior protagonista (Griffith), alla Weaver e a Joan Cusack come non protagoniste. Oscar come miglior canzone alla leggendaria Let the River Run di Carly Simon. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

La prima notte del giudizio (2018)

La prima notte del giudizio: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Il quarto episodio della serie action/horror/distopica iniziato nel 2013, La prima notte del giudizio è in realtà un prequel che racconta i fatti in maniera più politica e realistica come si è arrivati alla violenza istituzionalizzata. Diretto con mano ferma ed effervescente da Gerard McMurray, il film si segnala per la presenza nel cast del premio Oscar Marisa Tomei. Un film feroce e tesissimo, il miglior incasso a livello internazionale di un franchise che racconta il nostro presente molto più di quanto vorremmo ammettere... Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lontano da qui (2018)

Lontano da qui: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il dramma diretto dalla regista e sceneggiatrice Sara Colangelo racconta di una maestra amante della poesia che scopre il talento in uno dei suoi alunni dell’asilo, ma si spinge forse troppo oltre per aiutarlo ad eccellere. Lontano da qui è interpretato da una Maggie Gyllenhaal in stato di grazia, in una delle migliori interpretazioni di una carriera elegante e preziosa. Accanto a lei Gael Garcia Bernal e Rosa Salazar. Ottimo dramma che racconta di psicologie sensibili e del dolore della vita quotidiana. Una piccola perla di introspezione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Il Re di Staten Island (2020)

L’ultimo film diretto da Judd Apatow è ispirato dalla vera vicenda del protagonista Pete Davidson, che perse il padre vigile del fuoco nell’inferno delle Torri Gemelle l’11 settembre 2001. Il Re di Staten Island si dipana immediatamente come una commedia amara stracolma di momenti toccanti, interpretata con verità e calore da Davidson, accompagnato da un cast di supporto magnifico composto da Marisa Tomei, Steve Buscemi, Bill Burr, Bel Powley. Non sempre calibrato alla perfezione ma spesso vibrante. Uno dei film più interessanti dello scorso anno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.