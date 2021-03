Oscar 2021: Le Nomination

News Cinema

Sono state annunciate a Los Angeles le nomination agli Oscar 2021. I premi cinematografici più importanti dell'anno saranno consegnati la notte di domenica 25 aprile.

Nomination Oscar 2021: Sono state annunciate lunedì 15 marzo le candidature ai 93esimi Academy Awards, che saranno consegnati durante la Cerimonia di premiazione che si terrà il 25 aprile prossimo (In Italia sarà la notte tra domenica 25 e lunedì 26)



In fuga c'è Mank, con dieci candidature.

Poco distante, un gruppone composto dai soliti noti (che poi sono il Leone d'oro Nomadlad, Il processo ai Chicago 7, The Father e il Sound of Metal che trovate in streaming su Prime Video), cui si aggiunge una relativa nuova entrata come Minari, che i Golden Globe avevano considerato solo come film "straniero"). Tutti a quota sei candidature.

Appena dietro, Una donna promettente e Ma Rainey's Black Bottom.

Questa la situazione della corsa all'Oscar 2021, di cui sono state appena annunciate delle nomination non particolarmente sorprendenti (d'altronde, l'anno è stato quello che è stato) e soprattutto decisamente significative da un punto di vista socio-politico, se per politica intendiamo le questioni inclusive che stanno in cime al dibattito statunitense di settore. L'impressione è che i membri dell'Academy siano stati bene attenti a rappresentare, nelle candidature, donne, afroamericani e asiatici (Riz Ahmed, per quanto britannico, secondo noi è stato considerato in quota Pakistan).

L'Italia, esclusa dalla corsa al premio per il miglior film internazionale (niente da fare per Notturno di Rosi), raddoppia la candidatura di Laura Pausini ai Globes per la canzone del film con Sophia Loren La vita davanti a sé, e ne ottiene altre due grazie al Pinocchio di Matteo Garrone, che compete nella sezione miglior trucco e acconciature e in quella per i migliori costumi. Complimenti quindi ai candidati Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoraro, e a Massimo Cantini Parrini. Uniche, vere sorprese: la candidatura alla miglior regia per Un altro giro di Thomas Vinterberg, e quella Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga per la miglior canzone originale ("Husavik").

Ecco l'elenco completo delle Nomination ai Premi Oscar 2021:

Miglior Film

The Father Judas and the Black Messiah Mank Minari Nomadland Una donna promettente Sound of Metal Il processo ai Chicago 7

Miglior Regia

Un altro giro - Thomas Vinterberg Mank - David Fincher Minari - Lee Isaac Chung Nomadland - Chloé Zhao Una donna promettente - Emerald Fennell

Migliore Attrice protagonista

Viola Davis per Ma Rainey's Black Bottom Andra Day per The United States vs. Billie Holiday Vanessa Kirby per Pieces of a Woman Frances McDormand per Nomadland Carey Mulligan per Una donna promettente

Migliore Attore protagonista

Riz Ahmed per Sound of Metal Chadwick Boseman per Ma Rainey's Black Bottom Anthony Hopkins per The Father Gary Oldman per Mank Steven Yeun per Minari

Migliore Attore non protagonista

Sacha Baron Cohen per Il processo ai Chicago 7 Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah Leslie Odom Jt. per One Night in miami Paul Raci per Sound of Metal Lakeith Stanfield per Judas and the Black Messiah

Migliore Attrice non protagonista

Maria Bakalova per Borat - Seguito di film cinema Glenn Close per Elegia Americana Olivia Colman per The Father Amanda Syefried per Mank Yuh-Jung Youn per Minari

Migliore Sceneggiatura originale

Judas and The Black Messiah Minari Una donna promettente Sound of Metal Il processo ai Chicago 7

Migliore Sceneggiatura non originale

Borat - Seguito di film cinema The Father Nomadland One night in Miami La Tigre Bianca

Migliore Film Internazionale

Un altro giro (Danimarca) Better Days (Hong Kong) Collective (Romania) The Man Who Sold His Skin (Tunisia) Quo Vadis, Aida? (Bosnia Erzegovina)

Migliore Film d'animazione

Onward Over The Moon Shaun vita da pecore: Farmageddon Soul Wolfwalkers

Migliore Montaggio

The Father Nomadland Una donna promettente Sound of Metal Il processo ai Chicago 7

Migliore Scenografia

The Father Ma Rainey's Black Bottom Mank Notizie dal mondo Tenet

Migliore Fotografia

Judas and the Black Messiah Mank Notizie dal mondo Nomadland Il processo ai Chicago 7

Migliori Costumi

Emma Ma Rainey's Black Bottom Mank Mulan Pinocchio

Miglior Trucco e acconciature

Emma Elegia Americana Ma Rainey's Black Bottom Mank Pinocchio

Migliori Effetti visivi

Love and Monsters The Midnight Sky Mulan The One and Only Ivan Tenet

Miglior sonoro

Greyhound Mank Notizie dal mondo Soul Sound of Metal

Miglior Colonna sonora originale

Da 5 Bloods Mank Minari Notizie dal mondo Soul

Miglior Canzone Originale

"Fight for Your" - Judas and the Black Messiah "Hear My Voice" - Il processo ai Chicago 7 "Husavik" - Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga "Io sì (Seen)" - La vita davanti a sé "Speak Now" - One Night in Miami

Miglior Documentario

Collective Crip Camp The Mole Agent My Octopus Teacher Time

Miglior Cortometraggio documentario

Colette A Concerto is a Conversation Do Not Split Hunger Ward A Love Song for Latasha

Miglior Cortometraggio