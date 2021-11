Noir in Festival: A Guillaume Musso il Raymond Chandler Award 2021

News Cinema

Il destinatario del premio letterario più importante del Noir in Festival, che avrà luogo dal 10 al 15 dicembre, sarà il francese Guillaume Musso. Il 12 dicembre stringerà tra le mani il Raymond Chandler Award e presenterà il nuovo romanzo.

Il Noir in Festival 2021, che si svolgerà a Milano dal 10 al 15 dicembre e sarà un'edizione in presenza, ha scelto il destinatario del Premio Raymond Chandler di quest'anno. Il riconoscimento istituito da Irene Bignardi nel 1988, in accordo con il Raymond Chandler Estate, andrà al francese Guillaume Musso, che durante il lockdown è stato l'autore più letto dai suoi connazionali.

Chi è Guillaume Musso

Classe 1974, Guillaume Musso ha pubblicato, dal 2001, un gran numero di libri, a cominciare dall'opera prima "Skidamarink", che racconta il furto della Gioconda. Il suo romanzo più famoso è "L'uomo che credeva di non avere più tempo", che ha venduto più di un milione di copie ed è stato tradotto in una ventina di lingue. Nel 2009, inoltre è diventato un film, Afterwards, diretto da Gilles Bourdos e con John Malkovich, Romain Duris ed Evangeline Lilly. Musso ama il cinema e la sua scrittura è molto visiva e rapida, e nello stesso tempo predilige la letteratura che indaga l'inconscio e le emozioni, come quella di Milan Kundera, Philip Roth, Stephen King, Dennis Lehane. Il suo maestro indiscusso è tuttavia George Simenon, l'inventore del Commissario Maigret.

L'ultimo romanzo di Musso: La sconosciuta della Senna

Quasi tutti i libri di Guillaume Musso sono stati dei best seller e da "La ragazza e la notte" è stato tratto un film tv intitolato The Reunion. A Milano, lo scrittore presenterà il suo nuovo romanzo "La sconosciuta della Senna", edito da La nave di Teseo e adesso in tutte le librerie. L'ambientazione è una Parigi avvolta dalla nebbia e la vicenda si svolge poco prima di Natale. Protagonista è una ragazza che non ricorda nulla ma che ha l'identità di una morta. A condurre l’indagine, oltremodo insolita, sarà il capitano Roxane, che dovrà risolvere il seguente enigma: è possibile essere al tempo stesso vivi e morti?

Il giorno in cui Guillaume Musso introdurrà il libro al pubblico sarà il 12 dicembre, lo stesso in cui l'autore riceverà il Raymond Chandler Award. Comingsoon.it sarà presente per incontrarlo.