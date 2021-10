No Time To Die primo al boxoffice italiano del weekend, Dune è record post-riapertura

News Cinema

No Time To Die con James Bond alias Daniel Craig viene accolto al primo posto del botteghino italiano del weekend, nel frattempo Dune diventa il più grande incasso dalla riapertura delle sale.

No Time to Die, l'ultimo James Bond 007 interpretato da Daniel Craig, ha conquistato all'uscita la vetta del boxoffice italiano del weekend, in un contesto generale in cui fortunatamente sale il numero totale di spettatori paganti (siamo a 768.000 contro i 690.000 della settimana passata). Nonostante il primo posto, Bond 25 non ha però per poco segnato il record all'uscita dalla riapertura primaverile delle sale: il suo incasso è infatti di 2.570.000, contro i 2.642.000 che riuscì a toccare Fast & Furious 9 a metà agosto. Non esistono tuttavia solo i parametri assoluti: il film con Vin Diesel aveva infatti a disposizione cinque giorni invece di quattro, quindi No Time to Die si può considerare il vincitore morale, forte di una media per sala di 5.000 euro per 512 copie in circolazione, nemmeno troppe.

Il resto della top five del boxoffice è rimasta sostanzialmente invariata nei rapporti di forza, è solo slittata di una posizione per far posto a No Time to Die.

Il Dune di Devis Villeneuve, nuovo adattamento del romanzo di fantascienza di Frank Herbert, portando a casa altri 763.000 euro e occupando la seconda posizione, è diventato ufficialmente il più alto incasso in Italia dalla riapertura: 5.674.000 euro, battendo Me contro Te Il film - Il mistero della scuola incantata (a quota 5.071.000). Un record che fa piacere e fa ben sperare anche per la tenuta sul lungo termine di un altro kolossal come No Time to Die. Complessivamente Dune viaggia sui 100 milioni di dollari mondiali, ma mancano all'appello ancora le fondamentali uscite americane, canadesi, inglesi e cinesi, previste per metà ottobre.

Terzo posto per Space Jam New Legends, quello Space Jam 2 attesissimo dai nostalgici, dai fan del basket americano e dei Looney Tunes: registra altri 697.000 e tocca perciò qui da noi i complessivi 2.207.000. Nel mondo ha incassato 159 milioni di dollari.