Nightmare: Freddy Krueger potrebbe tornare presto al cinema

I diritti del personaggio sono tornati agli eredi di Wes Craven che sono in trattative per continuare il franchise.

Dopo Halloween, Scream, Candyman e Non aprite quella porta, un altro classico dell'horror, Nightmare, potrebbe tornare presto sul grande schermo (e sul piccolo). I diritti della serie e del personaggio di Freddy Krueger sono infatti tornati agli eredi del compianto Wes Craven che - a quanto riferisce Bloody Disgusting - stanno proponendo idee per film e un'eventuale serie tv per HBO Max. Non si sa al momento se c'è già qualche trattativa in corso ma non c''è dubbio che l'interesse per il franchise sia ancora vivo.

La New Line continua ad avere i diritti internazionali sulla serie e sul personaggio, mentre gli eredi di Craven li hanno per gli Stati Uniti. La cosa più semplice sarebbe un accordo degli eredi con la Warner/New Line per mantenere la cosa, per così dire, "in famiglia", o una partnership produttiva dello Studio con la Sony, la Lionsgate o la Universal.

Qualunque sia la loro scelta, una cosa è certa: dopo il brutto remake del 2010 e la non eccelsa serie tv, possiamo sperare in un ritorno in grande stile di uno dei nostri maniaci cinematografici preferiti, anche se non è detto che la sua prima e miglior incarnazione, Robert Englund, abbia ancora voglia all'età di 72 anni, di indossare di nuovo il cappellaccio, il maglione a strisce e le lame.