Nicolas Cage rifiuta di vedere il film in cui fa Nicolas Cage: "Io sono uno calmo, ma per il regista ero migliore nevrotico"

Il film in cui Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage è pronto, ma c'è qualcuno che quel film non lo vedrà mai: Nicolas Cage.

Non dimentichiamoci una cosa fondamentale: viviamo in un mondo in cui Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage in un film su Nicolas Cage. Non è fantastico? Il film intitolato The Unbearable Weight of Massive Talent (L'insopportabile peso dell'enorme talento) è finito ed è stato visto dagli addetti ai lavori, inclusa una selezione di persone comuni grazie agli abituali test screening. Rinfreschiamoci la memoria sulla trama del film:

Nicolas Cage vuole ardentemente un ruolo nel nuovo film di Quentin Tarantino. L'attore sta vivendo un periodo difficile con la figlia adolescente, è sommerso dai debiti e parla spesso con la versione anni 90 di se stesso che lo rimprovera per aver perso lo status di movie star. Per rimettersi in sesto economicamente, Cage accetta di fare l'ospite d'onore al compleanno di un miliardario messicano che è un suo fan, oltre che un potente narcotrafficante. La CIA contatta l'attore per reclutarlo come agente infiltrato e carpire informazioni utili durante il party. La situazione per Cage si complica ulteriormente quando il miliardario fa arrivare a sorpresa la figlia e l'ex moglie dell'attore, perché vuole aiutarli a riconciliarsi.

La sceneggiatura è stata scritta da Kevin Etten e Tom Gormican, con quest'ultimo anche alla regia del film. Durante un'intervista con il sito americano Collider per parlare di un altro film intitolato Prisoners of the Ghostland, l'attore ha risposto anche a una domanda su The Unbearable Weight of Massive Talent, sull'esperienza di interpretare se stesso. Nicolas Cage ha così risposto:

È una bella domanda alla quale sto ancora cercando di rispondere. Una delle mie riposte è che non andrò mai a vedere questo film. Mi è stato detto che è un buon film. Il mio manager, Mike Nilon, che è anche uno dei produttori, lo ha visto e ne è stato molto contento. Mi è stato detto che al pubblico è piaciuto. Ma sarebbe un viaggio troppo sballato per me quello di andare in una sala e vedermi interpretare la versione nevrotica e dominata dall'ansia di me, stesso secondo Tom Gormican. Perché lui ha continuato a spingermi in quella direzione. Io gli avevo detto che non ero proprio così, che sono piuttosto calmo e meditativo, non così costantemente nevrotico, ipersensibile e ansioso. Ma lui mi ha risposto "bè, il Cage nevrotico è il Cage migliore". Io ho detto, ok, allora facciamolo. Faccio quello che dici tu. Non vedrò il film, ma spero che vi piaccia.

L'uscita nelle sale americane di The Unberable Weight of Massive Talent è prevista per la primavera del 2022. Oltre a Nicolas Cage, il cast del film è composto da Pedro Pascal, Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish e la nostra Alessandra Mastronardi.