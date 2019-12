Nel giorno di Natale è Il Primo Natale di Ficarra e Picone il film più visto al cinema

News Cinema

Sono ben tre i film italiani tra i primi cinque titoli che più hanno incassato nella giornata del 25 dicembre.

Nella giornata di ieri 25 dicembre, la maggior parte degli spettatori (che abbiano o non abbiano fatto un lauto pranzo) ha scelto di vedere Il Primo Natale. Il film di e con Ficarra e Picone, nonostante fosse nelle sale dal 12 dicembre, ha fatto registrare il maggiore incasso del giorno di Natale: 1 milione 164 mila euro pari a circa 166 mila biglietti staccati. Dal giorno dell'uscita al cinema, Il primo Natale ha raccolto poco meno di 8 milioni di euro. L'altro film italiano in programmazione, Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni è stato visto il secondo film più visto con 159 mila spettatori per un totale di 1 milione e 140 mila euro. Al terzo posto la nuova uscita Jumanji: The Next Level ha incassato 1 milione e 98 mila euro grazie a 143 mila persone hanno scelto di vedere le nuove avventure di Dwayne Johnson e soci.

I tre titoli sopracitati si sono divisi più o meno equamente il podio, mentre bisogna scendere a 79 mila spettatori e 624 mila euro per arrivare alla quarta posizione occupata da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. C'è da dire, però, che essendo uscito il 18 dicembre, il film di J.J. Abrams in una settimana ha guadagnato oltre 7 milioni di euro. Non male, ma è vero che avrebbe potuto fare meglio un film della saga con le spade laser. Al quinto posto, sempre nella giornata di ieri, La dea fortuna di Ferzan Ozpetek che ha raccolto 437 mila euro pari a 59 mila biglietti staccati.

