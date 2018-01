Natalie Portman sostituisce Rooney Mara a fianco di Jude Law in Vox Lux

Natalie Portman sostituirà all'ultimo momento Rooney Mara come protagonista di Vox Lux, il film di Brady Corbet (L'infanzia di un capo) le cui riprese inizieranno tra pochissimi giorni, esattamente il primo febbraio. Protagonista del film accanto alla Portman sarà Jude Law, reduce dal successo di critica della serie tv The Young Pope realizzata da Paolo Sorrentino.

La storia di Vox Lux ha al proprio centro "Celeste", nel suo percorso verso la celebrità come cantante che parte però dalle ceneri di una tragedia nazionale. Il film comincerà la narrazione nel 1999 per proseguire lungo un arco complessivo di quindici anni. A scrivere le canzoni originali del film sarà la pop-star Sia.

Vincitrice dell'Oscar per Il cigno nero e candidata anche per Closer e Jackie, Natalie Portman ha in uscita negli stati uniti l'attesissimo film di fantascienza Annientamento, diretto da Alex Garland e tratto dall'omonimo, disturbante bestseller di Jeff VanderMeer. In Italia purtroppo il film arriverà direttamente su Netflix. Poi la vedremo in una parte di supporto anche in The Death and Life of John F. Donovan, primo film in lingua inglese di Xavier Dolan dove reciterà insieme a Jessica Chastain e Kit Harington.

E per quanto riguarda invece Jude Law? L'attore candidato all'Oscar per Il talento di Mr. Ripley e Ritorno a Cold Mountain, entrambi del compianto Anthony Minghella, entrerà nell'universo Marvel a fianco di Brie Larson in Captain Marvel. E poi sarà ovviamente il giovane Albus Silente in Animali fantastici 2: I crimini di Grindenwald.

La Portman e Law hanno già recitato (magnificamente) insieme in Closer, diretti dal genio di Mike Nichols.