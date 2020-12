Natale in casa Cupiello: ecco perché dovreste vedere tutti il film di Edoardo De Angelis stasera su Rai1

News Cinema

Torna in TV su Rai 1, Natale in casa Cupiello, la celebre commedia di Eduardo De Filippo con Sergio Castellitto nei panni del protagonista. Un prodotto nuovo e antico assieme, che farà tornare tanti spettatori indietro nel tempo, e speriamo sia in grado di conquistarne di nuovi grazie al calore che sembra capace di emanare dallo schermo.

Il Natale, la famiglia, la tradizione. Il tentativo di tenere le cose tutte a posto, come dovrebbero essere, o come sempre state.

E il presepio, con le sue figurine, che Lucariello tenta ossessivamente di sistemare, e di proporre agli altri, mentre attorno a lui tutto invece è caos. Mentre il figlio ruba ed è sfaticato, la figlia rischia di mandare a monte un matrimonio per l'amante, e con la moglie, Concetta, è sempre il solito, snervante battibeccare, discutere, litigare. Sempre il solito amarsi.

E proprio quando tutto esplode, e Lucariello si rompe, è lì, in un finale commovente davvero, che trova la composizione perfetta delle figurine che sono sua figlia e il giovane che ama.

Io non lo so se Eduardo De Filippo è stato il nostro Shakespeare, come ha detto il produttore Roberto Sessa. Quello che so è che Natale in casa Cupiello non lo vedevo da quando ero bambino, da quando lo fecero sulla Rai, con Eduardo proprio.

Una replica, sicuramente. Ma comunque.

Non lo vedevo da quando ero bambino, e non me lo ricordavo così bello, così semplice e complicato assieme, con dentro così tante cose da dire e da vedere. Forse perché ero troppo piccolo. Nessuno, ai tempi, avrebbe potuto dirmi, come mi hanno detto stavolta mentre Lucariello si lamentava con moglie e figli, di moglie e figli e di come in quella casa nessuno lo ascoltasse mai: "sembri un po' tu."

Forse perché quel tentativo un po' patetico e disperato di Lucariello di cercare di mantenere un ordine nelle cose, di questi tempi, lo capiamo meglio un po' tutti.



Natale in Casa Cupiello: Clip Ufficiale del Film - HD

Che bello che è, Natale in casa Cupiello. E che bello che è il Natale in casa Cupiello di Edoardo Falcone, che con Massimo Gaudioso si è messo tutto al servizio del testo, tutto all'ombra di Eduardo, umile e rispettoso, ma non pavido né timoroso, e capace di tirare fuori qualcosa che è cinema, teatro, televisione assieme.

Qualcosa dal quale, mentre lo guardi, lì sullo schermo, ti sembra di sentire sulla pelle il calore che emana, anche se siamo a Natale e a Napoli nevica: d'altronde è il momento suo.

Un calore bello, amico, rassicurante, come quello di una stufa che ti riscalda e di conforta. Un calore che è quello dell'umanità, quell'umanità che esce fuori dal testo di Eduardo, e dal film di Falcone.

Merito di Eduardo, merito di Falcone, e di tutti i personaggi che in Natale in casa Cupiello sono stati coinvolti, e che si sono spesi con passione attorno a un progetto bellissimo perché fuori dal tempo, fuori dal presente, bello come le cose che facevano una volta, e mica solo per via della nostalgia.

I costumi, le scenografie, la fotografia: è bello tutto, del Natale in casa Cupiello di De Angelis.

E tutti sono bravi, nel Natale in casa Cupiello di De Angelis, da Sergio Castellitto in giù, con una menzione speciale per quell'attrice straordinaria che è Marina Confalone.



Natale in Casa Cupiello: Clip Ufficiale del Film - HD

Io non lo se al pubblico di oggi, a quei millennial che Eduardo forse nemmeno sanno chi sia, e che di sicuro in televisione, da bambini, Natale in casa Cupiello quello con Eduardo non l'hanno visto, come l'ho visto io, questo Natale in casa Cupiello qui piacerà.

Ma mi piace credere di sì. Mi piace sperare di sì.

Mi piace pensare che una cosa così bella, e fatta così bene, e dal linguaggio così universale, possa essere capita.

E mi piace pensare che davvero Stefano Colletta, che è il direttore di Rai1, fosse sincero quando ha detto che questa cosa qui, questo Natale in casa Cupiello qui, è la Rai1 che gli piacerebbe sempre fare.

Che poi magari se lo facesse davvero, magari finirebbe per perdere il lavoro, o forse no, ma di sicuro farebbe quella cosa che si chiama servizio pubblico. Quella cosa che è capace di tenere unito un pubblico raccontando qualcosa di bello e con i modi giusti, con quella cosa lì che oggi pare quasi una parolaccia che si chiama qualità.

E di cui, oggi, in mezzo a tutto quello che ci sta succedendo, al rischio di disgregazione totale che stiamo correndo, abbiamo bisogno più che mai.