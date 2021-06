Nastri d’Argento 2021: Giuliano Sangiorgi vince il Nastro speciale per il cameo dell’anno

News Cinema

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro si aggiudica il Nastro Speciale per il cameo dell'anno grazie alla sua partecipazione a Tutti per 1 - 1 per Tutti di Giovanni Veronesi

Il Nastro Speciale per il cameo dell'anno va a Giuliano Sangiorgi, voce e fondatore dei Negramaro. Il cantante è stato scelto dopo che il Direttivo del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani ha preso in esame 45 film. La vittoria arriva grazie al ruolo di un casellante che Sangiorgi ha interpretato in Tutti per 1 - 1 per Tutti di Giovanni Veronesi.

Giuliano Sangiorgi ha così commentato il Nastro Speciale: "Quando Giovanni mi ha proposto il ruolo del casellante nel suo ultimo film, ho pensato che l'amicizia stesse parlando per lui. Questo prestigioso riconoscimento è invece la conferma che i grandi registi guardano al mondo con occhi pieni di fiducia. Per loro non esistono occasioni perse: solo potenzialità ancora inespresse. Grazie, Giovanni, per averci dimostrato che la meraviglia è l'unica vera fonte di ispirazione".

Veronesi è stato felice di avere Sangiorgi nel suo film, e ha dichiarato in proposito: "Sì, ha fatto l'attore, signore e signori. E nei titoli ho scritto Per la prima volta sullo schermo il piccolo Giuliano Sangiorgi".

Il cameo dell'anno, ultimo nato tra i riconoscimenti speciali dei Nastri votati dal Direttivo dei Giornalisti, è andato due anni fa a Adriano Panatta per La profezia dell’armadillo di Emanuele Scaringi, e lo scorso anno a Barbara Alberti per La dea Fortuna di Ferzan Ozpetek.

La cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento si svolgerà martedì 22 giugno al MAXXI di Roma.