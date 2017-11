Mulan: Liu Yifei sarà la protagonista del reboot in live-action della Disney

Dopo le numerose polemiche che ci sono state negli ultimi tempi riguardo il processo di "white wash" fi troppo frequente ad Hollywood (si tratta in pratica di assumere attori di razza caucasica per ruoli originariamente di altre etnie) la Disney ha deciso di procedere nella maniera contraria scegliendo un'attrice cinese per il ruolo di Mulan nel prossimo reboot in live-action. Si tratta di Liu Yifei, conosciuta anche come Crystal Liu, che in patria si è guadagnata una notevole fama grazie a numerosi show televisivi. Al cinema ha lavorato nel 2008 a The Forbidden Kingdom con Jackie Chan e Let Li, mentre sei anni dopo ha recitato insieme a Nicolas Cage e Hayden Christensen in Outcast.

La storia del film appartiene alle leggende popolari cinesi e vede come protagonista la principessa guerriera Hua Mulan, la quale si traveste da uomo per guidare il suo esercito al posto del padre ormai troppo anziano per la guerra. Uscito nel 1998, il film d'animazione si rivelò un enorme successo di pubblico e critica. Come noto Mulan è solo uno dei progetti di trasposizione con attori veri dei classici d'animazione della Disney: sono già stati infatti realizzati dei successi clamorosi come La Bella e La Bestia o Il libro della giungla e sono in arrivo tra gli altri Dumbo, Aladdin, Il Re Leone e La sirenetta.

Come noto la nuova versione di Mulan sarà diretta da Niki Caro e uscirà nelle sale americane il 2 novembre 2018.