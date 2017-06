Michael B. Jordan e Ryan Coogler lavoreranno ancora insieme nel film Wrong Answer

Il regista Ryan Coogler e l'attore Michael B. Jordan stanno diventando una delle principali coppie artistiche del cinema americano contemporaneo. Dopo il successo di critica di Prossima fermata: Fruitvale Station, la meritata esplosione presso il grande pubblico con Creed e il prossimo, annunciato blockbuster Black Panther, i due continueranno la loro collaborazione artistica con Wrong Answer. Il film, basato su una storia scritta da Rachel Aviv sul New Yorker nel 2014, racconterà di uno scandalo in cui undici insegnanti di una scuola pubblica ad Atlanta furono incarcerati per aver sviluppato un racket di falsificazioni di test scolastici.

Jordan avrà il ruolo do uno degni insegnanti, Damany Lewis. La sceneggiatura scritta da Ta-Neishi Coates esplorerà non soltanto lo scandalo ma anche le condizioni che hanno portato Lewis e gli altri insegnanti a pensare che barare fosse l'unico modo per salvare la loro scuola. Il film sarà prodotto dallo stesso Coogler in collaborazione con la Plan B di Brad Pitt.

Intanto non manca poi molto all'arrivo in sala del prossimo Black Panther della coppia Coogler-Jordan. Il film targato Marvel arriverà infatti nei cinema statunitensi il prossimo 16 febbraio. Protagonista nei panni del supereroe Chadwick Boseman, che già li ha indossati in Captain America: Civil War.