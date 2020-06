Mel Gibson accusato di commenti omofobi e antisemiti da Winona Ryder

News Cinema

L’attrice Winona Ryder, presenza fissa negli ultimi anni nella serie Stranger Things ha accusato Mel Gibson di commenti antisemiti e omofobi nel corso di un’intervista a un quotidiano inglese.

Dopo anni in cui aveva recuperato credibilità a Hollywood, con un film da lui diretto molto ben accolto come La battaglia di Hacksaw Ridge, nominato a sei premi Oscar, Mel Gibson è di nuovo al centro di accuse per commenti antisemiti e omofobi. A puntare il dito questa volta è Winona Ryder, negli ultimi anni colonna portante della serie Netflix Stranger Things, in un’intervista al britannico Sunday Times. Alla domanda se avesse mai vissuto dell’antisemitismo nell’industria cinematografica, ha riposto con alcuni esempi.

“Ci sono delle volte in cui la gente ha detto ‘Aspetta, sei ebrea? Ma sei così bella!”, ha detto la Ryder. “Poi c’è stato un film in costume per cui sono stata in ballo per molto tempo, ma il capo dello studio, un ebreo, disse che sembravo ‘troppo ebrea’ per far parte di una famiglia nobile.” Quindi ha raccontato un incontro disturbante con Mel Gibson. “Eravamo a un party affollato, con uno dei miei cari amici, e Mel Gibson stava fumando un sigaro, noi stavamo parlando, e lui ha detto al mio amico, che è gay, ‘Oh, aspetta, mi prenderò l’AIDS?’ Poi se ne uscì con qualcosa sugli ebrei, “non sei un oven dodger, (qualcosa come ‘renitente ai forni, che fugge dal forno’ ndr) vero?”.

Winona Ryder ha aggiunto che Gibson “cercò poi di scusarsi tempo dopo”. Un portavoce dell’attore e regista, contattato da Variety, non ha riposto alla richiesta di un commento. Come noto non è la prima volta che Gibson viene accusato di antisemitismo, come quando un rapporto della polizia che lo arrestò nel 2006 per guida in stato di ebbrezza rivelò che avrebbe detto “gli ebrei sono responsabili per tutte le guerre del mondo!”, commentando poi tempo dopo la cosa come “uno sfortunato incidente, ero sbronzo e arrabbiato per l’arresto”.

Ritroveremo presto la Ryder nella serie Il complotto contro l'America, tratta dal romanzo di Philip Roth. In un’intervista si è definita, “non religiosa, ma mi identifico. È difficile per me parlarne perché ho avuto familiari morti nei campi”.