Me contro Te 2: ottimo esordio di Luì e Sofì nel primo giorno di uscita per Il mistero della Scuola Incantata

Il box office non mente: sono 811 mila gli euro incassati da Me contro Te 2 pari a 125 mila spettatori paganti nella sola giornata di mercoledì 18 agosto.

Ieri mercoledì 18 agosto 2021 due titoli si sono affacciati sul mercato cinematografico italiano: Fast & Furious 9 e Me contro Te Il Film - Il mistero della Scuola Incantata. Oggi sono in uscita anche il film italiano L'amore non si sa e i francesi La ragazza con il braccialetto e Volami via, ma soffermiamoci sui primi due di cui abbiamo i dati di incasso del primo giorno di programmazione. Innanzitutto, nonostante si sia trattato del primo mercoledì dopo Ferragosto, sono state poco più di 402 mila le persone che hanno deciso di andare al cinema nel corso della giornata. A vedere il nono capitolo della saga con Vin Diesel sono stati 49.326 spettatori per un incasso di 362 mila euro, una buona partenza che sarà in crescita costante fino a domenica per il primo weekend di un atteso film che sarebbe dovuto uscire più di un anno fa. Guardando invece i numeri di Me contro Te 2, si può comprendere immediatamente quanto il carisma che i due youtuber Luì e Sofì hanno sul pubblico di giovanissimi sia tutt'altro che svanito.