Marry Me: Jennifer Lopez sposa super kitsch in un assaggio della rom com con Owen Wilson

News Cinema

Dopo Le ragazze di Wall Street, Jennifer Lopez torna a cantare e a recitare affiancando Owen Wilson e la popstar Maluma in Marry Me, di cui la Universal ha diffuso un video.

Arriverà giustamente nel giorno di San Valentino, visto che è di una commedia sentimentale che si parla, Marry Me, il nuovo film con protagonista Jennifer Lopez, che lo scorso anno ha sbancato il botteghino con Le ragazze di Wall Street. Veramente gli interpreti principali della rom com sono due, perché c’è anche Owen Wilson, a cui un altro film che parlava di sposalizi ha portato particolarmente fortuna: 2 single a nozze.

Sull'account Twitter ufficiale del film, la Universal ha postato, oltre alla notizia della data di uscita, un brevissimo video in cui vediamo J-Lo con un abito bianco sontuoso e un po’ kitsch, Wilson e un altro componente molto importante del cast: Maluma, che per chi non lo sapesse è una celebre popstar colombiana. Nemmeno lui ha un abbigliamento sobrio o raffinato ma, quando è di scena l'amore… tutto è concesso. Ovviamente sentiamo anche la bella voce della Lopez, che, insieme a Maluma, ha regalato a Marry Me alcuni brani originali.

Marry Me è diretto dalla regista televisiva Kat Koiro ed è l'adattamento dell'omonima graphic novel di Bobby Crosby. Interpretato anche da Sarah Silverman, Chloe Coleman e Michelle Buteau, racconta la storia di una celeberrima cantante di nome Kat Valdez che sta per sposare il fidanzato rock star Bastian presso il Madison Square Garden. Quando scopre, a pochi minuti dalla cerimonia, che Bastian l'ha tradita, Kat sceglie un uomo a caso dalla folla, il divorziato e timido insegnante di matematica Charlie Gilbert, e lo sposa. Le conseguenze, ovviamente, saranno inaspettate e comiche.

La Universal descrive Marry Me come un'originale love-story che parla di due persone diversissime fra loro e che cercano qualcosa di vero in un mondo in cui il valore di una persona si misura in base ai like sui social e al numero di follower.