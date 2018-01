Luca Guadagnino pensa a un sequel di Chiamami col tuo nome

Con quattro nomination all'Oscar per Chiamami col tuo nome (film, attore protagonista, sceneggiatura non originale e canzone), Luca Guadagnino può a ragione espandere le sue volontà creative in parallelo a quelle produttive: già impegnato col remake di Suspiria, aveva già dichiarato che gli sarebbe piaciuto seguire i protagonisti di Chiamami col tuo nome, Oliver e Elio, nel corso degli anni: cinema e tempo più intrecciati di quanto già non lo siano, sulla scia di Richard Linklater e della sua trilogia di Prima dell'alba, Prima del tramonto e Before Midnight (senza contare l'estremo Boyhood, girato lungo dodici anni). Il regista aveva però anche aggiunto di sentirsi obbligato a essere realista, avendo 46 anni.

Realisticamente, Guadagnino ha parlato con Collider di almeno un sequel concreto di Chiamami col tuo nome. L'idea sarebbe quella di spostare le vicende di Elio e Oliver di dieci anni più avanti, dal 1983 ai primi anni Novanta, dopo la caduta del muro di Berlino e la divisione dell'URSS, con "le persone che lasciano casa per girare il mondo". L'autore non ha voluto rivelare di più, ma ha aggiunto che vorrebbe di nuovo con sè Sufjan Stevens, l'autore della "Mystery of Love" nominata come migliore canzone.