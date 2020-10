Lillo in ospedale col coronavirus: "il virus c'è e mena forte, ve lo assicuro"

News Cinema

Lillo, al secolo Pasquale Petrolo, comunica la diagnosi: ha il covid 19, ha commesso un'imprudenza e non se la passa benissimo. All'attore e all'amico vanno i nostri più affettuosi auguri per una prontissima guarigione.

Quando l'abbiamo saputo, quasi non ci credevamo. Nell'ambiente dello spettacolo esistono poche persone simpatiche, semplici e disponibili come Lillo, al secolo Pasquale Petrolo, noto come metà della coppia comica Lillo e Greg, che forma da tantissimi anni con Claudio Gregori, e anche attore in proprio. Noi lo avevamo incontrato a fine settembre, in occasione della presentazione dell'ultimo romanzo del suo amico e compagno di band in Latte e i suoi derivati, Paolo Di Orazio. Era stata, come al solito, una vera festa. Oggi però non ridiamo perché Lillo ha comunicato di aver contratto il coronavirus, durante un collegamento via webcam col festival di Salerno Linea d'ombra, dicendo al direttore artistico Boris Sollazzo:

"Non lo voglio nascondere. Io sto a casa perché ho preso questo virus. Sto sotto controllo, ma ora ne ho capito che ha una forza devastante, come un'influenza moltiplicata per dieci” e continuando col dire di aver commesso un'imprudenza di cui è ben consapevole e che da 20 giorni ha dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia".

Lillo ha anche detto di aver commesso un'imprudenza ma ci ha tenuto a precisare che non è successo al cinema, che, come tutti i posti che rispettano le regole, è uno dei più sicuri.

Qualche ora dopo, purtroppo, è stato trasferito al Gemelli e col consueto spirito ha trovato la forza di postare sulla pagina ufficiale Facebook di Lillo e Greg questa foto, in cui a modo suo ci rassicura.

Noi di Comingsoon, che come tutti voi là fuori, gli vogliamo un gran bene, non possiamo che fargli sentire a distanza il nostro affetto con un corale "daje fortissimo Lillo, ti aspettiamo più in forma di prima!".