Le riprese del nuovo Halloween inizieranno in autunno, l'arrivo in sala è previsto per l'ottobre 2020

Anche se si sa ancora molto poco del cast che lo realizzerà, la Blumhouse ha confermato che le riprese del nuovo Halloween cominceranno in autunno, e che l’arrivo nelle sale statunitensi sarà il 16 ottobre 2020. Era più che prevedibile la volontà di Jason Blum di realizzare al più presto un sequel, visto che il film di David Gordon Green lo scorso anno ha facilmente sfondato il tetto dei 150 milioni di dollari d’incasso negli Stati Uniti a fronte di un costo di produzione di soli 10.

Riguardo però chi realizzerà Halloween 3 – questo dovrebbe essere tecnicamente il terzo capitolo visto che il precedente episodio era il sequel diretto del capolavoro di John Carpenter targato 1978 – ci sono ancora molti dubbi. Primo tra tutti quello che riguarda Laurie Strode: rivedremo o meno il mitico personaggio interpretato da Jamie Lee Curtis? La sua presenza non è stata ancora confermata, e molti sostengono che si voglia tentare di “ringiovanire” il franchise puntando ovviamente al pubblico di ragazzi che oggi popola i cinema. E’ quindi quasi sicuro che la figlia e la nipote di Laurie, rispettivamente interpretate da Judy Greer e Andi Matichak, torneranno anche nel prossimo capitolo. L’altra incognita riguarda David Gordon Green, il quale ancora non è stato ufficializzato come ritornante dietro la macchina da presa dopo l’horror dello scorso anno. Ricordiamo che il regista aveva scritto la sceneggiatura del precedente Halloween insieme all’amico Danny McBride. Lo script del nuovo episodio è invece stato realizzato da Scott Teems: che sia un indizio del mancato coinvolgimento di David Gordon Green nell’imminente progetto?

Nei prossimi giorni arriveranno quasi sicuramente conferme e smentite riguardo il nuovo Halloween. Per il momento accontentiamoci della (buonissima) notizia che sicuramente ne vedremo un altro. Lunga vita a Michael Myers!