Le nomination dei Saturn Awards: Rogue One in testa con 11 candidature

Chi fosse risentito dalla non proprio generosa considerazione che l'Academy Awards ha per la science-fiction, il fantasy e l'horror, può consolarsi con i Saturn Awards che sono nati nel 1973 proprio per celebrare quei generi cinematografici. A guidare la classifica delle nomination quest'anno c'è Rogue One: A Star Wars Story con 11 candidature, seguono Il GGG e Doctor Strange con 10. Qui sotto la lista completa dei film nominati in cui sono stati inclusi tutti i cinecomic dello scorso anno.

La premiazione di questa 43ª edizione dei Saturn Awards avrà luogo a Los Angeles il 28 giugno.

Miglior Film tratto da un Fumetto

Batman v Superman: Dawn of Justice

Captain America: Civil War

Deadpool

Doctor Strange

Suicide Squad

X-Men: Apocalisse

MIglior Film di Science Fiction

Arrival

Independence Day: Resurgence

Midnight Special

Passengers

Rogue One: A Star Wars Story

Star Trek Beyond

Miglior Film Fantasy

Il GGG

Animali Fantastici e dove trovarli

Ghostbusters

Il libro della giungla

Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali

7 minuti dopo la mezzanotte

Il drago invisibile

Miglior Film Horror

Autopsy

The Conjuring - Il caso Enfield

Demon

Man in the Dark

Ouija: L'origine del male

Train to Busan

The Witch

Miglior Film d'Azione/Avventura

Allied

Gold

La battaglia di Hacksaw Ridge

Il diritto di contare

The Legend of Tarzan

I Magnifici 7

The Nice Guys

Miglior Film Thriller

10 Cloverfield Lane

The Accountant

The Girl on the Train

Jason Bourne

Hell or High Water

Paradise Beach

Split

Miglior attore

Chris Evans (Captain America: Civil War)

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

Chris Pratt (Passengers)

Ryan Reynolds (Deadpool)

Mark Rylance (Il GGG)

Chris Pine (Star Trek Beyond)

Matthew McConaughey (Gold)

Miglior Attrice

Amy Adams (Arrival)

Emily Blunt (The Girl on the Train)

Taraji P. Henson (Il diritto di contare)

Jennifer Lawrence (Passengers)

Felicity Jones (Rogue One: A Star Wars Story)

Narges Rashidi (Sotto l'ombra)

Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane)

Miglior Attore non protagonista

Chadwick Boseman (Captain America: Civil War)

Dan Fogler (Animali Fantastici e dove trovarli)

John Goodman (10 Cloverfield Lane)

Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story)

Zachary Quinto (Star Trek Beyond)

Christopher Walken (Il libro della giungla)

Miglior Attrice non protagonista

Scarlett Johansson (Captain America: Civil War)

Tilda Swinton (Doctor Strange)

Margot Robbie (Suicide Squad)

Kate McKinnon (Ghostbusters)

Betty Buckley (Split)

Bryce Dallas Howard (Gold)

Miglior Performance di un Giovane Attore

Ruby Barnhill (Il GGG)

Julian Dennison (Hunt for the Wilderpeople)

Tom Holland (Captain America: Civil War)

Lewis MacDougall (7 minuti dopo la mezzanotte)

Neel Sethi (Il libro della giungla)

Anya Taylor-Joy (The Witch)

Miglior Regia

Scott Derrickson (Doctor Strange)

Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story)

Jon Favreau (Il libro della giungla)

Anthony Russo, Joe Russo (Captain America: Civil War)

Bryan Singer (X-Men: Apocalisse)

Steven Spielberg (Il GGG)

Denis Villeneuve (Arrival)

Miglior sceneggiatura

Melissa Mathison (The BFG)

Eric Heisserer (Arrival)

Rhett Reese, Paul Wernick (Deadpool)

Jon Spaihts, Scott Derrickson, C. Robert Cargill (Doctor Strange)

Taylor Sheridan (Hell or High Water)

Chris Weitz, Tony Gilroy (Rogue One: A Star Wars Story)

Miglior Montaggio

Jeffrey Ford, Matthew Schmidt (Captain America: Civil War)

John Gilroy, Colin Goudie, Jabez Olssen (Rogue One: A Star Wars Story)

Stefan Grube (10 Cloverfield Lane)

Michael Kahn (Il GGG)

Mark Livolsi (Il libro della giungla)

Joe Walker (Arrival)

Miglior Scenografia

Rick Carter, Robert Stromberg (Il GGG)

Doug Chiang, Neil Lamont (Rogue One: A Star Wars Story)

Stuart Craig (Animali Fantastici e dove trovarli)

Guy Hendrix Dyas (Passengers)

Owen Paterson (Captain America: Civil War)

Charles Wood (Doctor Strange)

Miglior Colonna Sonora

Michael Giacchino (Doctor Strange)

Michael Giacchino (Rogue One: A Star Wars Story)

James Newton Howard (Animali Fantastici e dove trovarli)

Justin Hurwitz (La La Land)

Thomas Newman (Passengers)

John Willians (Il GGG)

Migliori Costumi

Colleen Atwood (Alice Through the Looking Glass)

Colleen Atwood (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Alexandra Byrne (Doctor Strange)

David Crossman, Glyn Dilloin (Rogue One: A Star Wars Story)

Sang-gyeong Jo (The Handmaiden)

Joanna Johnston (The BFG)

Miglior Make-Up

Jeremy Woodhead (Doctor Strange)

Nicky Knowles (Animali Fantastici e dove trovarli)

Amy Byrne (Rogue One: A Star Wars Story)

Monica Huppert, Joel Harlow (Star Trek Beyond)

Allan Apone, Jo-Ann MacNeil, Marta Roggero (Suicide Squad)

Charles Carter, Rita Ciccozzi, Rosalina Da Silva (X-Men: Apocalisse)

Migliori Effetti Speciali

Louis Morin, Ryal Cosgrove (Arrival)

Joe Letteri, Joel Whist (Il GGG)

Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli, Paul Corbould (Doctor Strange)

Tim Burke, Christian Manz, David Watkins (Animali Fantastici e dove trovarli)

Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, Dan Lemmon (Il libro della giungla)

John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel, Neil Corbould (Rogue One: A Star Wars Story)

Miglior Film Indipendente

Il diritto di uccidere

Hunt for the Wilderpeople

La La Land

Lion

The Ones Below

Remember

Miglior Film Straniero

Elle

Mademoiselle

In Order of Disappearance

The Mermaid

Shin Godzilla

Sotto l'ombra

Miglior Film d'Animazione

Alla ricerca di Dory

Kingslaive: Final Fantasy XV

Oceania

Sing

Trolls

Zootropolis