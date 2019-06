Le Isole del cinema tornano a festeggiare la settima arte in Sardegna

News Cinema

Un festival in quattro appuntamenti che si danno il cambio nel pieno della stagione estiva sarda.

Le Isole del Cinema: un unico grande festival ambientato fra luglio e settembre nelle “piccole isole” della Sardegna: Asinara, La Maddalena, Tavolara, San Pietro. Quattro appuntamenti, in ambienti naturali fra i più belli al mondo, per raccontare e pensare il cinema attraverso l’arte dell’attore, la regia, la scrittura e la musica. Quattro isole, sede di parchi e riserve marine, per pensare il mare come possibilità di incontro, laboratorio vivo dove riflettere sul cinema di ieri e oggi, e costruire quel che sarà il cinema di domani.

Si comincia con Pensieri e Parole: libri e film all'Asinara dal 5 al 14 luglio. Si prosegue con Una notte in Italia: il cinema italiano a Tavolara dal 16 al 21 luglio. Sarà poi la volta di La valigia dell’attore: personaggi e interpreti a La Maddalena (23-28 luglio) e infine di Creuza de mä: musica per cinema a Carloforte dal 9 al 15 settembre (con una coda a Cagliari dall’11 al 14 ottobre).

Foltissimo il programma: decine di film da godere sotto le stelle, premio per la sceneggiatura a Claudio Giovannesi, Maurizio Braucci e Roberto Saviano per La paranza dei bambini (Asinara, Pensieri e Parole); un omaggio a Ennio Fantastichini, da poco scomparso (La Maddalena, La valigia dell’attore); masterclass con registi e attori (La Maddalena, La valigia dell’attore); l'anteprima di Come se non ci fosse un domani con Pino e gli Anticorpi (Asinara, Pensieri e Parole); masterclass di musica per cinema con Roberto Andò e Marco Betta (Carloforte, Creuza de mà) e tra gli ospiti attesi a Tavolara (Una notte in Italia), tra gli altri, Donatella Finocchiaro, Angela Fontana, Walter Veltroni, Stefano Fresi, Claudio Giovannesi, Geppi Cucciari.