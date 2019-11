Lady Gaga torna al cinema nel ruolo di Patrizia Reggiani detta La Vedova Nera

News Cinema

Nel film di Ridley Scott l'attrice e popstar sarà la moglie di Maurizio Gucci nonché mandante del suo omicidio.

La popstar Lady Gaga, che ormai è anche un'attrice di indiscusso talento, tornerà davanti alla macchina da presa per interpretare Patrizia Reggiani nel film che Ridley Scott ha deciso di dedicare all'omicidio di Maurizio Gucci, nipote dell'inventore del prestigioso e intramontabile marchio. Sarebbe stato proprio il regista di Blade Runner, che ha raccontato un fatto di cronaca nera anche in Tutti i soldi del mondo, a volere Stefani Joanne Angelina Germanotta, che naturalmente non ha rifiutato l'offerta.

Il regista sarà anche produttore del film con la sua Scott Free Production e trasformerà in immagini una sceneggiatura scritta da Roberto Bentivegna, che ha preso ispirazione dal libro di Sara Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed". E’ stata la moglie di Ridley Scott, Giannina Facio, a convincere il marito a dedicarsi al film, progetto di cui a Hollywood si parla da diverso tempo e che per un certo periodo era stato legato al nome di Wong Kar-Wai.

Patrizia Reggiani sposò Maurizio Gucci nel 1973. Dopo dodici anni di matrimonio, l'uomo la lasciò insieme alle due figlie con la scusa di un viaggio d'affari. Abbandonata per una donna più giovane e profondamente ferita, la Reggiani, nel 1995, ordinò a un killer di uccidere il marito, freddato da quattro colpi di pistola nell'atrio del suo palazzo. L'assassino è stato catturato nel 1997 e la Vedova Nera è stata condannata, in appello, a 26 anni di carcere. Dietro le sbarre la donna ha cercato invano di impiccarsi con delle lenzuola, per poi tornare in libertà nel 2017.

Lady Gaga, che è da sempre un'icona di stile, renderà certamente la sua Vedova Nera interessante, intrigante, glamour e diversissima dalla cantante Ally di A Star is Born, il film di Bradley Cooper per cui è stata candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista.