La cosa: una nuova versione cinematografica prodotta da Universal e Blumhouse

Daniela Catelli di 28 gennaio 2020 2

Il rifacimento tratto una versione più lunga del romanzo Who Goes There? che ha dato vita a La cosa da un altro mondo di Howard Hawks e La cosa di John Carpenter.

Come riporta Bloody Disgusting, una nuova versione de La cosa arriverà al cinema grazie a Universal e Blumhouse. La ghiotta notizia però è che non si tratta di un nuovo remake del film di John Carpenter o di La cosa da un altro mondo di Howard Hawks e Christian Nyby, ma di un film che farà riferimento a un'edizione più lunga e finora sconosciuta del romanzo breve del 1938 da cui entrambi sono tratti, Who Goes There? di John W. Campbell Jr. La nuova versione è stata scoperta nel 2018 da John Betancourt, che si è rivolto a un crodwfunding su Kickstarter per pubblicarla. Il titolo è "Frozen Hell". In realtà il racconto lungo, o romanzo breve finora conosciuto sarebbe una versione abbreviata di quella scoperta da Betancourt, che ha annunciato anche ufficialmente il progetto della nuova riduzione cinematografica dell'agghiacciante storia, che a questo punto siamo curiosissimi di vedere. Nell'attesa, potremo leggere la versione estesa del libro.

di Daniela Catelli Saggista e critico cinematografico

Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità