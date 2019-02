L'israeliano Nadav Lapid vince l'Orso d'oro alla Berlinale 2019, miglior sceneggiatura per Giovannesi

Sono stati annunciatii premi della 69° edizione della Berlinale. Juliette Binoche, presidente di giuria, e i suoi colleghi della Giuria Internazionale hanno riconosciuto anche la qualità del nostro film in concorso, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, seppur solo con un riconoscimento per la sceneggiatura. L'orso d'oro va a Israle.

Qui di seguito l'elenco completo del palmares.

Orso d'oro per il miglior film:

Synonymes di Nadav Lapid

Orso d'argento Gran Premio della Giuria:

Grace à Dieu di Francòis Ozon

Premio Alfred Bauer per l'innovazione:

System Crasher di Nora Fingscheidt

Orso d'argento per la miglior regia:

Angela Schanelec per I Was at Home, But

Orso d'argento per la migliore attrice:

Yong Mei per So Long, My Son

Orso d'argento per il miglior attore: Wang Jingchun per So Long, My Son

Orso d'argento per la miglior sceneggiatura:

Claudio Giovannesi, Maurizio Braucci e Roberto Saviano per La paranza dei bambini

Orso d'argento per il miglior contributo tecnico:

Rasmus Videbæk, per la fotografia di Out Stealing Horses

Premio per la migliore opera prima:

Oray di Mehmet Akif Buyukatalay

Premio per il miglior documentario

Talking About Trees di Suhaib Gasmelbari

Menzione speciale:

Ex Payé, di Luiz Bolognesi

Panorama - Premio del Pubblico, fiction:

1° 37 Seconds di HIKARI

2° Šavovi (Stitches) di Miroslav Terzić

3° Buoyancy di Rodd Rathjen

Panorama - Premio del Pubblico, documentari:

1° Talking About Trees di Suhaib Gasmelbari

2° Midnight Traveler di Hassan Fazili

3° Shooting the Mafia di Kim Longinotto