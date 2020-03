Kevin Bacon in un video lancia la campagna/gioco su Instagram I Stay Home For contro il coronavirus

News Cinema

L'attore facendo riferimento al famoso gioco Sei gradi di separazione da Kevin Bacon, che lo vede connesso con solo sei passaggi agli altri attori di Hollywood, invita tutti a restare in casa per amore di qualcuno, come fa lui per la moglie, e a postare video come il suo.

Giorni fa, su Twitter, un utente americano aveva scritto una cosa tipo: "se Kevin Bacon prende il coronavirus, siamo tutti spacciati". Si riferiva ovviamente al famoso gioco (di qualche anno fa, quando ancora il concetto di virale non esisteva) "Sei gradi di separazione da Kevin Bacon" (ispirato a sua volta dal film Sei gradi di separazione con Will Smith, che vi consigliamo di recuperare). Qualcuno, partendo dalla teoria dei sei gradi di separazione aveva non si sa come scoperto che partendo da qualsiasi attore hollywoodiano in un film in soli sei passaggi si arrivava a Kevin Bacon (vedi nella foto l'esempio degli Oscar 2019). La battuta ci aveva fatto sorridere, e oggi proprio l'attore in un video su Instagram fa riferimento alla cosa per lanciare la campagna "I Stay Home For".

Ciao ragazzi, mi conoscete, no? - dice Bacon - Tecnicamente sono solo a sei gradi di separazione da tutti voi. In questo momento, come tutti nel mondo, resto a casa, perché salva delle vite ed è l'unico modo di combattere la diffusione di questo coronavirus. Perché il contatto che avete con qualcuno che entra in contatto con qualcun altro, può essere quello che fa ammalare la mamma, o il nonno o la moglie di qualcuno. Ognuno di noi ha qualcuno per cui vale la pena stare a casa. E io resto a casa per Kyra Sedgwick.

Kev! - grida a questo punto l'attrice, moglie di Kevin Bacon. "Ah, quando parli del diavolo... Che c'è? Sto facendo una cosa" - risponde Bacon, e continua. - "Mentre state a casa dovete postare un video o un cartello come questo, dove dite per chi state a casa e taggate sei amici che facciano lo stesso. E dal momento che siamo tutti collegati da diversi gradi - e fidatevi, io lo so - possiamo riuscire insieme a restare a casa, tenerci al sicuro a vicenda e diffondere la voce.

Il video è accompagnato da queste parola:

Salve a tutti, ora è importantissimo stare a casa e mantenere le distanze dagli altri se potete. È un modo in cui potete evitare la diffusione del coronavirus e salvare delle vite. Più siamo a farlo, più lo renderemo sicuro per quelli che non possono. Così se siete a casa come me, postate un video o una foto con un cartello come il mio, dicendo per chi state a casa e chiedete a sei amici di fare lo stesso. Postatelcon l'hashtag #StayHomeFor così che io possa vederlo e condividerlo. Più siamo, più ci divertiamo. Siamo tutti connessi da diversi gradi (fidatevi, io lo so!). E io parto taggando Jimmy Fallon, Elton John, Brandi Carlile, Kevin Hart e Demi Lovato (ehm, Kevin: sono cinque!, ndr).

Magari noi non abbiamo amici così famosi, ma sarebbe comunque divertente e utile provare, che dite?