Kandahar: Gerard Butler protagonista dell’action thriller di Ric Roman Waugh

Il muscolare attore pronto a tornare sul campo cercando di superare deserti e forze ostili per essere recuperato in Afghanistan dai suoi nell'action sul fronte Kandahar.

Pronta a riformarsi la squadra composta dalla star Gerard Butler e dal regista Ric Roman Waugh, che torneranno nell’action thriller Kandahar, dopo aver lavorato insieme in Attacco al potere 3 e Greenland, atteso quest'ultimo per l’estate americana. È un progetto che parte in questi giorni dal mercato virtuale di Cannes .

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Waugh, insieme all’ex ufficiale dell’intelligence militare Mitchell LaFortune, ispirandosi alle esperienze di quest’ultimo nella Defense Intelligence Agency in Afghanistan all’epoca della diffusione del materiale segreto da parte di Edward Snowden.

Butler sarà Tom Harris, un agente della CIA sotto copertura attivo in medio oriente. Una fuga di informazioni espone pericolosamente la sua missione segreta e svela la sua identità. Bloccato in territorio ostile, Harris e il suo interprete dovranno lottare a colpi di mitra per superare il deserto e farsi trovare pronti nel punto di estrazione previsto a Kandahar, mentre un gruppo di forze speciali di élite sono sulle loro tracce.

I produttori sono gli stessi delle serie John Wick e Sicario. Le riprese dovrebbero svolgersi da qualche parte in medio oriente.