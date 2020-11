Justice League Snyder Cut, quanto durano le nuove scene, lo spiega Zack Snyder

News Cinema

Quanti minuti in più sta girando Zack Snyder per il nuovo Justice League Snyder Cut destinato all'HBO Max? Il regista l'ha raccontato in un'intervista.

Sapevamo che nel Justice League Snyder Cut previsto in streaming su HBO Max negli States durante il 2021, nuova versione di Justice League rimontata in una miniserie di quattro puntate da un'ora, ci sarebbero state nuove scene: ora Zack Snyder, in un'intervista con Beyond the Trailer, ha rivelato a quanto ammonti il nuovo girato, aggiungendo anche nuove informazioni sul coinvolgimento del cast originale, cioè Gal Gadot (Wonder Woman), Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Ezra Miller (Flash) e Ray Fisher (Cyborg). Ecco le sue precise parole: Leggi anche Justice League Snyder Cut: Zack Snyder spiega come userà il girato di Joss Whedon

Direi che alla fine si tratterà di più o meno quattro-cinque minuti di sequenze aggiuntive per tutto il film. In quattro ore di Justice League, diciamo quattro minuti.

Solo quattro minuti? Quindi non dobbiamo credere a Ray Fisher quando dichiarò che tutte le scene con Cyborg sono state rigirate per la Snyder Cut? Quest'operazione è dunque una presa in giro? Attenzione: il Justice League visto al cinema non durava di certo quattro ore, quindi sapevamo già che le riprese aggiuntive di Snyder non sarebbero state le uniche scene inedite alle quali avremmo assistito nello Snyder Cut. Se combiniamo le vecchie scene inedite ai quattro minuti che potrebbero costituire i loro raccordi, ci aspetta senz'altro un'esperienza diversa. Nello stesso contesto, Snyder ha rivelato che Ezra Miller alias Flash è stato coinvolto in questi brevi ciak addizionali, con una certa difficoltà, perché si trovava già sul set di Animali Fantastici 3! Come sono riusciti a girare con lui?



Justice League: Il Trailer Ufficiale della versione Zack Snyder - HD

Mi serviva un'inquadatura di raccordo con Ezra. Animali Fantastici si gira a Londra e non avremmo potuto viaggiare fino a Londra, purtroppo. Mi sarebbe piaciuto. Allora l'abbiamo contattato via Zoom, ho mandato alla troupe di Animali Fantastici dei disegni dicendo: "Deve fare questo e questo, ecco dove si trova."

Se vi state chiedendo come sia possibile che la troupe di un film faccia un così clamoroso favore a quella di un altro, la risposta è semplice: siamo sempre in casa Warner Bros. Snyder è tornato anche sul mistero della partecipazione del Joker di Jared Leto, suggerendo che lo vedremo un po' "sfinito" solo in una piccola scena, concepita per celebrare quella versione del personaggio, "molto figa". Leggi anche Australia con Nicole Kidman e Hugh Jackman diventa una miniserie, stile Justice League Snyder Cut?