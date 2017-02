John Lennon e Yoko Ono: in preparazione un film sulla loro storia d'amore e il loro impegno pacifista

Ecco una notizia davvero interessante: il produttore Michael De Luca ha in preparazione, con la collaborazione di Yoko Ono, un film biografico sulla storia d'amore tra l'artista giapponese e John Lennon e sul loro impegno pacifista.

Il film, ancora senza titolo, sarà scritto da Anthony McCarten, lo scrittore neozelandese autore del premiato copione de La teoria del tutto. Lo sceneggiatore sarà anche coproduttore.

"La storia - ha detto De Luca - si incentrerà sui temi maturi e attuali dell'amore, del coraggio e dell'attivismo in America, con l'intento di ispirare i giovani di oggi a farsi sentire e ad avere una chiara visione del mondo che vogliono. Sono anche onorato e privilegiato di lavorare con Yoko Ono, Anthony McCarten e (l'altro coproduttore) Josh Bratman per raccontare la storia di due meravigliose icone globali".

De Luca, per chi non lo sapesse, è un produttore importante con alle spalle successi come Captain Phillips e The Social Network e quest'anno produrrà la diretta televisiva degli Oscar. McCarten ha scritto anche il film su Winston Churchill con Gary Oldman, Darkest Hour.

Al momento il bipoic su John e Yoko è ancora senza titolo, speriamo che si concretizzi senza tante polemiche perché la loro è davvero una storia degna di essere raccontata e che può essere fonte di ispirazione, come diceva De Luca, per i giovani di oggi.