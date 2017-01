Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren di nuovo insieme per l'action thriller Black Water

Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren, due icone dell'action movie più "pecoreccio" prodotto tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, stanno per tornare a recitare insieme nel thriller Black Water.

La sceneggiatura del film, scritta da Chad Law, vede un agente sotto copertura (Van Damme) che all'improvviso si risveglia imprigionato in un sottomarino manovrato dalla CIA.

Van Damme e Lundgren hanno recitato insieme per la prima volta nel 1992 nel cult-movie diretto da Roland Emmerich I nuovi eroi (Universal Soldier), in cui i due se le davano di santa ragione essendo schierati su opposte fazioni. Al fortunato film sono succeduti altri tre sequel ufficiali, in cui Van Damme ha recitato sempre mentre Lundgren ha saltato il secondo episodio. In Black Water però i due non saranno avversari, in quanto invece per la prima volta si troveranno uniti per risolvere il mistero del film, verosimilmente a colpi di arti marziali e pallottole.

Questa notizia vi ha stimolato la voglia di rivedere uno dei due picchia-duro all'opera? Allora vi consigliamo di recuperare il notevole Senza tregua di John Woo per quanto riguarda la filmografia di Van Damme e ovviamente Rocky IV di Sylvester Stallone se invece siete fan di Lundgren. L'ormai mitica frase "Io ti spiezzo in due!" pronunciata dal suo pugile Ivan Drago ancora oggi produce il suo effetto...