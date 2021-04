In the Mood for Love: il capolavoro di Wong Kar-wai al cinema dal 28 aprile

News Cinema

Tucker Film annuncia di voler far uscire la versione restaurata in 4K di In the Mood for Love dalla prossima settimana, per sostenere la riapertura delle sale cinematografiche nel nostro paese.

Come noto, dal 26 aprile le sale cinematografiche italiane potranno riaprire, seguendo una serie di regole dettate dal governo per contrastare i contagi da coronavirus.

E, per celebrare la riapertura, ecco che Tucker Film annuncia di voler distribuire nelle sale, da mercoledì 28 aprile, un film davvero speciale: la versione restaurata in 4K di In the Mood for Love, capolavoro di Wong Kar-wai interpretato da Maggie Cheung e Tony Leung.

Quella di distribuire il film di Wong in questa fase così delicata è una scelta importante e simbolica: non solo in quanto sostegno alla ripartenza, che speriamo essere stabile, ma anche perché In the Mood for Love, e ancora di più la sua versione restaurata, è il film perfetto per celebrare e ricordare al pubblico la natura unica e insostituibile della visione in sala.

Cosi ha scritto Thomas Bertacche, C.E.O. di Tucker Film, sul suo profile Facebook (e noi sottoscriviamo pienamente):

Riaprono i cinema, e solo al cinema si potrà finalmente apprezzare In The Mood For Love restaurato in 4 K. In 4.000 pixel di base che solo sul grande schermo possono rendere onore a un film che è l'emblema della ricerca della perfezione. Un film che non è solo bello, non si accontenta di essere bello, ma si avvicina a essere perfetto. Insomma Cinema che va visto al Cinema.

In the Mood for Love: il trailer della versione restaurata in 4K del film

L'uscita di In the Mood for Love è solo il primo capitolo di una monografia dedicata al cinema del regista di Hong Kong che Tucker Film porterà in sala, composta da altri cinque grandissimi film di questo autore imprescindibile per il cinema contemporaneo: As Tears Go By, Days of Being Wild, Angeli perduti, Hong Kong Express e Happy Together. Titolo della rassegna: Wong Kar-wai - Una questione di stile.