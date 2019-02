Il trailer di The Souvenir, dove Tilda Swinton recita con la figlia Honor

La classe non è acqua e il talento - a volte - si eredita. Ha conquistato tutti al Sundance Film Festival il film di Joanna Hogg The Souvenir, che ha vinto il premio della Giuria come miglior film drammatico. Ma soprattutto ha colpito la performance della sua protagonista, Honor Swinton Byrne, figlia di Tilda Swinton, comparsa da bambina con lei in Io sono l'amore e che adesso, a 21 anni, torna a dividere la scena con la madre in un film che avrà anche una seconda parte.

Honor Swinton Byrne interpreta una timida ma ambiziosa studentessa di cinema che trova la sua vena artistica mentre intrattiene una relazione turbolenta con un uomo carismatico ma inaffidabile (Tom Burke). Sfidando la madre protettiva (Tilda Swinton) e i propri preoccupati amici, sprofonda sempre più in una relazione che potrebbe distruggere i suoi sogni.

Del cast di The Souvenir, di cui è produttore esecutivo Martin Scorsese, fa parte anche Richard Ayoade, che ha preso probabilmente il ruolo che due anni fa avrebbe dovuto ricoprire Robert Pattinson. Questo è il trailer.