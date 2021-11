Il Gladiatore 2: la sceneggiatura è pronta!

News Cinema

Niente ormai potrà fermare la realizzazione del Gladiatore 2. Ridely Scott annuncia che il copione del sequel del Gladiatore è stato terminato e che la storia segue una pista interessante.

Continuano ad arrivare notizie confortanti su Il Gladiatore 2, che sta effettivamente diventando realtà grazie a Ridley Scott. Il regista di House of Gucci, che aveva già ricevuto l'ok dalla Paramount addirittura nel novembre del 2018, ha annunciato che la sceneggiatura è finalmente pronta.

Scott è stato molto impegnato nell'ultimo periodo, prima con The Last Duel e più tardi con il film su Patrizia Reggiani con Lady Gaga. Poi c'è il monumentale Kitbag con Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone. Sappiamo già che dopo quest'ultimo film il regista comincerà a girare il seguito de Il Gladiatore.

La dichiarazione di Ridley Scott sul copione del Gladiatore 2

Nel corso di un'intervista a Deadline, Ridley Scott ha risposto così a chi gli domandava della sceneggiatura di Gladiator 2, che porta la firma di Peter Craig:

E’ stato scritto. La sceneggiatura è già pronta. Abbiamo una buona traccia, una buona e logica direzione in cui procedere. Non è possibile fare un film simile a Il Gladiatore. E’ necessario seguire… ci sono abbastanza elementi del primo film che permettono di riprendere il discorso e continuarlo…

Il Gladiatore 2: la trama e i personaggi

Il Gladiatore 2 avrà come protagonista Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote del Commodo così ben interpretato da Joaquin Phoenix ne Il Gladiatore. Nel primo film Lucius aveva il volto di Spencer Treat Clark, mentre il mitico Massimo Decimo Meridio era magnificamente impersonato da Russell Crowe. Anche se il personaggio moriva alla fine del film, dovrebbe in qualche modo tornare nel seguito. La vicenda si svolgerà 25, 30 anni dopo Il Gladiatore e non sappiamo nemmeno se fra gli interpreti ci sarà Chris Hemsworth, che nel mese di aprile aveva dichiarato di essere molto interessato al progetto. Ricordiamo infine che nel 2006 qualcuno aveva detto che Massimo sarebbe stato riportato in vita dagli dei e spedito sulla Terra per impedire la diffusione del Cristianesimo.

Il Gladiatore 2 non ha ancora una data di uscita, al contrario di House of Gucci che arriverà nelle nostre sale il 16 dicembre.