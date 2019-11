Il giorno più bello del mondo tallona Le ragazze di Wall Street in testa al botteghino del fine settimana

News Cinema

Fra le nuove uscite se la cavano bene Gli uomini d'oro, Parasite, Motherless Brooklyn e La belle époque.

Iniziano le stagioni delle piogge del nostro sempre più tropicale paese, ed ecco i primi freddi e la voglia di ridere. Le commedie, infatti, accompagnano gli ultimi mesi dell’anno, periodo dei grandi incassi e dunque il regno del genere per eccellenza del pubblico italiano. Alessandro Siani conferma l’esordio eccellente della scorsa settimana con un weekend che si annuncia di tutto rispetto, nonostante sia passato a raccontare, con Il giorno più bello del mondo, una storia adatta ai più piccoli e alle famiglie.

Oltre 411 mila euro di incasso ieri, sabato 9 novembre, per un totale che ha raggiunto i 4.226.000 euro, cifra già notevole per i nostri film in questa stagione. Visto il brutto tempo in tutta Italia, ci si può attendere anche una domenica molto sostanziosa.

Fra le nuove entrate svetta Jennifer Lopez con la sua lap dance insieme a Le ragazze di Wall Street, con oltre 150 mila spettatori e un milione di incasso già superato. Ottimo esordio, forse inatteso, per un film che vuole farsi notare anche nell’imminente stagione dei premi.

Le novità erano tante e la concorrenza feroce: Gli uomini d’oro, inconsueto noir italiano, ha incassato nei primi tre giorni 265 mila euro, con un incasso per sala di 618; Simile prestazione per Motherless Brooklyn di Edward Norton, che finora ha portato al cinema oltre 35.000 spettatori; ottima media per schermo, 1200 euro, per l’atteso Parasite, fra i film più acclamati, giustamente, della stagione, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannea; al decimo posto miglior risultato per schermo, 1471 euro, per il delizioso La belle époque, uscito in sole 89 sale con un totale di 231 mila euro di incasso.