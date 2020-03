Il cast di Contagion ci spiega, con cognizione di causa, come fermare la diffusione del Coronavirus

News Cinema

Il pool di scienziati che Steven Soderbergh e i suoi attori hanno consultato ai tempi del film li ha incaricati di elencare le regole da seguire per arrestare la pandemia.

Direttamente dagli Stati Uniti, in piena epidemia, anzi pandemia di Covid-19, il cast di Contagion ha pensato bene di "riunirsi" per dare a quante più persone possibile i giusti consigli su come comportarsi in questi duri tempi di Coronavirus. Dovete sapere che il film di Steven Soderbergh è stato uno dei più visti in quest'ultimo periodo. Probabilmente chi lo ha cercato sulle varie piattaforme streaming lo ha fatto per esorcizzare la paura di ammalarsi, o magari lo ha voluto rivedere perché il il ceppo iniziale del virus di cui si raccontava aveva a che fare con un pipistrello (e un maiale) e tutto iniziava in Cina. All'epoca - era il 2011 - regista e cast incontrarono alcuni cervelloni della Columbia University Mailman School of Public Health, da cui appresero le regole base per evitare la diffusione di ogni virus. Qualche giorno fa, sono stati quegli stessi luminari a rivolgersi al regista e a Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne e Jennifer Ehle per chiedere loro di condividere con il mondo intero il protocollo da seguire per fronteggiare il Coronavirus. Non c'è nulla di nuovo nella loro dichiarazioni, ma ascoltarle fa comunque piacere e dà conforto.

A Matt Damon (che in Contagion interpretava un uomo apparentemente immune al virus) è toccato il compito di sottolineare l'importanza della distanza sociale, mentre Kate Winslet (che nel film era una epidemiologa) ci spiega perché sia così importante lavarsi le mani. E se Laurence Fishburne, nel ricordare che il virus di Contagion era frutto della fantasia di uno sceneggiatore mentre adesso il mondo ha a che fare con qualcosa di reale, esorta tutti a restare a casa, Jennifer Ehle, a cui Soderbergh aveva affidato il ruolo di una scienziata che contribuiva alla creazione di un vaccino contro il virus, spiega cosa sia il Coronavirus e quanto sia pericoloso. Se volete rivedere Contagion, lo trovate su TIMVision, Itunes, Infinity, Chili, Google Play, Rakuten TV.