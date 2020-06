Hocus Pocus 2: confermato il ritorno di Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy!

News Cinema

Sarah Jessica Parker ha dichiarato di aver accettato ufficialmente di recitare in Hocus Pocus 2, sequel di Hocus Pocus, insieme a Bette Midler e Kathy Najimy.

Torniamo a parlare di Hocus Pocus 2, l'atteso sequel del fantasy per ragazzi Hocus Pocus, uscito nel 1993 e diretto da Kenny Ortega. Sappiamo già da un po’ che si farà e che a dirigerlo sarà Adam Shankman. Oggi, grazie a Sarah Jessica Parker abbiamo ulteriori succose informazioni sul film che riguardano il cast, in particolare il ritorno delle tre protagoniste: la Parker, appunto, Bette Midler e Kathy Najimy. "Penso sia un progetto a cui Bette Midler, Kathy ed io saremmo più che felici di aderire" - ha dichiarato la Carrie Bradshaw di Sex & The City. "Per molto tempo si è fatto un gran parlare del film come se fosse scontato che lo si dovesse realizzare, tuttavia noi non ne sapevamo niente. Adesso però siamo arrivate a una fase in cui abbiamo pubblicamente acconsentito dicendo alle persone giuste: Sì, sarebbe un'idea divertentissima. Quindi vediamo cosa ci riserverà il futuro".

Le parole di Sarah Jessica sono un balsamo per le nostre orecchie perché l’ultima informazione riguardante il cast originale voleva la Disney impegnata a convincere il favoloso trio. I ben informati, però, ricorderanno che già nel 2019 l’attrice aveva detto praticamente la stessa cosa, quindi la sua dichiarazione potrebbe essere una conferma super-definitiva. La sceneggiatura di Hocus Pocus 2, che uscirà non sappiamo quando su Disney+, è stata affidata a Jen D'Angelo, ma nulla si sa sulla trama del film.

Hocus Pocus non riscosse particolare successo all’indomani dell'uscita in sala, ma è diventato con il tempo un piccolo cult, che ha beneficiato dei continui passaggi sul piccolo schermo e dell'uscita in home video. Protagonista della storia era un ragazzino che, nella notte di Halloween, faceva ritornare incidentalmente tre streghe di Salem.