Guardiani della Galassia Vol. 3, rivelato l'inizio delle riprese

Il regista James Gunn, reduce da The Suicide Squad - Missione suicida, ha rivelato quando ha intenzione di tornare sul set per Guardiani della Galassia Vol. 3.

Guardiani della Galassia vol. 3 comincia seriamente a muoversi: sapevamo già che il film di James Gunn sarebbe uscito ormai nel 2023, ma è sempre stato uno dei progetti più nebulosi nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, quindi è importante sapere anche quando si andrà sul set. A una precisa domanda di un fan su Twitter, il regista e sceneggiatore James Gunn ha confermato che il primo ciak sarà dato entro quest'anno. L'informazione combacia con la stima di Dave Bautista, il quale aveva già dichiarato che sarebbe tornato nei panni di Drax verso la fine dell'anno. Se la "data di consegna" di Guardiani della Galassia 3 per il 2023 diventa così sicura, anche l'ironico Holiday Special previsto per il Natale 2022 in streaming su Disney+, da girare insieme al lungometraggio stesso, è automaticamente confermato.

Ricordate comunque che rivedremo molto prima Peter Quill, Mantis, Drax e Nebula in Thor: Love and Thunder, in sala nel maggio 2022.

Guardiani della Galassia vol. 3, perché il sequel Marvel si fa attendere