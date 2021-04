Guardiani della Galassia, fan avvista Baby Groot dal vero e può provarlo

News Cinema

Il regista James Gunn ha condiviso il post di un fan che giurava di aver visto dal vero il mitico Baby Groot: dopo aver guardato l'immagine, dobbiamo convenire che ha proprio ragione!

Siccome attenderemo Guardiani della Galassia Vol. 3 ancora per molto tempo, dato che uscirà nel 2023, un fan intrattiene i suoi simili con un avvistamento shock: un Baby Groot dal vivo! Il fan in questione lo ha fotografato e ha condiviso la scoperta su Twitter, catturando l'attenzione del regista e autore della saga, James Gunn. Non ci dovrebbe essere bisogno di dire che scherziamo: il Baby Groot in questione è il risultato di una bizzarra combinazione di bozzi e indentature su una patata, però in effetti la somiglianza è esilarante. Verificate nell'embed qui in basso. La saga dei Marvel Studios d'altra parte è caratterizzata da un forte umorismo, quindi l' "avvistamento" non poteva che essere accolto con la giusta goliardìa.

Baby Groot, versione infantile del Groot presentato nel primo Guardiani della Galassia, è diventato un'amatissima mascotte della serie (e della rete tutta) specie all'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2, ma il personaggio ha fatto capolino, via via ricrescendo, anche in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Groot ricomparirà in Thor Love and Thunder, prima di essere ovviamente tra i mattatori del terzo atto ufficiale della banda capitanata da Star Lord alias Chris Pratt. Leggi anche Guardiani della Galassia Vol. 3, rivelato l'inizio delle riprese