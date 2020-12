George Clooney difende Tom Cruise sulla sfuriata: "Io non avrei fatto così, ma lui ha pienamente ragione"

News Cinema

A proposito del cazziatone di Tom Cruise a due membri della troupe di Mission: Impossible 7, George Clooney ha dato la sua opinione sul collega attore e produttore che ha perso le staffe.

Si intitola The Midnight Sky il nuovo lavoro diretto e interpretato da George Clooney. Il divo è in questi giorni impegnato nella promozione del film che arriverà su Netflix il 23 dicembre e sta rilasciando una serie di interviste virtuali. In una di queste, con il noto conduttore radiofonico americano Howard Stern, ha detto cosa pensava della sfuriata di Tom Cruise nei confronti di due membri della troupe che non stavano rispettando il distanziamento sociale sul set londinese di Mission: Impossible 7. L'audio dal set è stato catturato da qualcuno ed è finito sul sito del tabloid inglese The Sun.

"Non ha esagerato nella reazione, perché il problema c'è ed è serio" ha detto Clooney di Cruise, suo collega tanto come attore quanto come produttore. "Forse io non avrei accusato direttamente le persone, ma sei in una posizione di potere ed e la cosa è spinosa. Hai la responsabilità di tutti e in questo lui ha pienamente ragione. Se la produzione chiude, molte persone perdono il lavoro. La gente deve capirlo ed essere responsabile. Non credo che aiuti additare le persone, ma ognuno ha il suo modo. Poi, questi due ci racconterebbero meglio se potessimo sentirli. Comunque capisco bene perché l'abbia fatto e non ha torto per averlo fatto. Non credo che io lo avrei fatto allo stesso modo, ma non conosco le circostanze e chissà, magari glielo aveva già detto prima altre 10 o 15 volte".

Qui sotto l'audio della strigliata di Tom Cruise e più in basso il trailer di The Midnight Sky.