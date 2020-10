Furiosa: nel prequel Anya Taylor-Joy è l'Imperatrice da giovane e nel cast c'è anche Chris Hemsworth

News Cinema

George Miller parte con l'atteso prequel di Max Mad: Fury Road, Furiosa, scritturando Anya Taylor Joy per il personaggio di Charlize Theron da giovane, Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II.

Lo scorso maggio il regista australiano George Miller aveva parlato della sua scelta di scritturare un'attrice più giovane nel prequel Furiosa, dedicato al personaggio dell'Imperatrice interpretata da Charlize Theron nel suo sorprendente Mad Max: Fury Road, senza ricorrere al discusso de-aging e da allora si era aperta la caccia a una giovane attrice capace di renderne il carisma ancora acerbo. Anya Taylor-Joy - che vedremo l'anno prossimo in Last Night in Soho di Edgar Wright - l'ha spuntata su tutte le sue coetanee.



L'annuncio della sua scrittura per il ruolo protagonista in Furiosa arriva insieme a quello di due altre importanti aggiunte al cast: Chris Hemsworth, che entra nel mondo creato da Miller con l'esperienza Marvel sulle spalle, e Yahya Abdul-Mateen II, visto di recente in Noi e Il processo ai Chicago 7, e che rivedremo in Candyman e Aquaman 2.

Anya Taylor-Joy ha 24 anni, esattamente venti in meno della splendida Theron, ha rivelato il suo talento come protagonista di The Witch nel 2015 (con lo stesso regista, Robert Eggars, sta girando al momento The Northman) e lo ha confermato in Split. È stata anche Emma nel film in costume tratto da Jane Austen ed è, insomma, un talento multiforme. Forse è meno evidentemente bella di Charlize Theron ma ha dalla sua una freschezza e una versatilità che ci sembrano perfette per raccontare l'evoluzione di un personaggio diventato così duro. Che ne pensate della scelta?

Non si conoscono ancora dettagli sulla trama, né sui tempi di realizzazione, e nemmeno quali personaggi saranno interpretati da Hemsworth e Abdul-Mateen II, ma siamo felicissimi di sapere che il progetto prosegue a vele spiegate, perché per noi Mad Max: Fury Road è uno dei film più riusciti e innovativi degli anni Duemila e non vediamo l'ora di vederne altri episodi, che siano prequel o sequel: George Miller ha tutto un mondo in testa e siamo sicuri che anche stavolta ci sorprenderà. Intanto ci rivediamo il trailer di Mad Max: Fury Road per entrare nel mood.