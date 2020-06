Finché c'è guerra c'è speranza: Alberto Sordi mercante d'armi (per il bene della famiglia)

News Cinema

Nel 1974 Alberto Sordi scrive, dirige e interpreta Finché c'è guerra c'è speranza, commedia amara che riflette sull'ipocrisia della società italiana borghese che lo vede nei panni di Pietro Chiocca, mercante d'armi, sì, ma solo per il bene della famiglia.

La trama di Finché c'è guerra c'è speranza

Pietro Chiocca, un romano trapiantato a Milano, vendeva pompe idrauliche. Per soddisfare però le richieste e le esigenze di una moglie capricciosa e di figli viziatissimi, ha da tempo messo da parte le pompe idrauliche per darsi al ben più redditizio commercio internazionale di armi. Pietro gira per ogni paese in cui vi siano conflitti armati e guerre civili in cerca di affari, e l'Africa è ovviamente uno dei suoi continenti di riferimento. Un giorno, grazie a un giornalista del Corriere della sera che gli fornisce un contatto, chiude un grosso affare in Guinea-Bissau, ma la sua soddisfazione scema quando scopre che lo stesso giornalista lo ha fatto diventare il protagonista di un suo reportage intitolato "Ho incontrato un mercante di morte". Tornato in Italia, viene accolto dai suoi familiari in maniera gelida e sprezzante: Pietro si offrirà allora di abbandonare il commercio d'armi per tornare a occuparsi di pompe idrauliche, ma di fronte alla prospettiva di dover abbandonare il loro stile di vita, moglie e figli cambieranno di nuovo atteggiamento nei suoi confronti.

Finché c'è guerra c'è speranza: il trailer del film

Samuel Cummings, il vero mercante di morte

Alberto Sordi ha scritto Finché c'è guerra c'è speranza assieme a Leo Benvenuti e Piero De Bernardi, con la consulenza non accreditata del suo storico sceneggiatore Rodolfo Sonego, quello che Tatti Sanguineti ha definito nel suo bellissmo libro omonimo "Il cervello di Alberto Sordi".

L'idea di un film su un mercante d'armi viene però dal produttore Andrea Rizzoli, che a Montecarlo, assieme alla moglie Ljuba, aveva incontrato uno dei più noti commercianti d'armi leggere di tutti i tempi, Samuel Cummings, ed era rimasto colpito nel vederlo lì nei panni del nonno affettuoso e coinvolto in tutte le attività caritatevoli e filantropiche del Principato sul quale regnava l'amico Ranieri, quando per decenni aveva fornito armi per guerre e guerriglie in ogni angolo del mondo.

Sordi racconta di essere andato a incontrarlo a Parigi e nella sua villa in Costa Azzurra, per cogliere qualcosa di lui e per chiedergli di poter usare il suo nome nel film: non solo Cummings accettò, ma si offrì di apparire in un cammeo nei panni di sé stesso.

Alberto Sordi, la regia e Milano

Finché c'è guerra c'è speranza è il sesto film da regista di Alberto Sordi, il settimo se si considera l'episodio "La camera" contenuto nell'antologico Le coppie.

Ha scritto di recente Andrea Minuz sul Foglio:

"Abbiamo una passione feticista per le regie di Sordi. Si dice sempre 'bravissimo e irresistibile l'attore', poi si è messo in testa di diventare regista e non ha più fatto ridere come prima. Ed è vero, ma è proprio questo che li rende così bizzarri. I film 'di' Sordi (visivamente folli, sgangherati, montati e girati male, ma di un male che finisce per sbaglio dalle parti del sublime) sono pesanti, tristi, molto angosciante, magari si ride ma nell'horror vacui, e quasi sempre si sprofonda in un'oscura saudade romana [...]"

E però Finché c'è guerra c'è speranza non è un film romano: è, anzi, uno dei rarissimi film "milanesi" di Sordi, tra i quali va ricordato il capolavoro Il vedovo, diretto da Dino Risi, che Sordi interpretò al fianco di Franca Valeri.

Qui nel ruolo di sua moglie c'è invece la poco nota Silvia Monti, che ottenne la parte dopo che né Monica Vitti, partner di Sordi in tanti film, né Dori Ghezzi, che venne contattata successivamente, furono in grado di prendere parte alle riprese. La Monti decise di abbandonare il cinema dopo la lavorazione di questo film, che è quindi l'ultimo della sua carriera. Negli anni Novanta sposò Carlo De Benedetti.

La colonna sonora di Piero Piccioni

La colonna sonora di Finché c'è guerra c'è speranza è firmata da Piero Piccioni, altro storico collaboratore di Sordi. Uno dei brani che la compongono, "O rugido do leao", che poi ne è il tema principale, divenne poi la sigla del programma di RAI 2 Storia di un italiano, in cui si raccontava la storia del Novecento italiano attraverso i film di Alberto Sordi.





Finché c'è guerra c'è speranza: la critica

Del film Tullio Kezich scrisse: "Sordi ci tiene a far vedere che per lui gli anni non sono passati invano: e dallo schermo, in sottofinale, stronca la risata in gola al pubblico con una denuncia di timbro addirittura brechtiano". Queste invece le parole di Gian Piero Brunetta, nel suo "Il cinema italiano contemporaneo": "Film leggibile tuttora con molte chiavi, non ultima quella dell'intelligenza della politica estera nazionale e del sostegno economico e militare nei confronti di alcuni paesi africani".

Meno clemente fu Giovanni Grazzini che, in "Cinema '74", scrisse "Scritto, diretto e interpretato da un Sordi che ormai vuol fare tutto da solo, il film ha alti e bassi, da cui derivano grazie giocose, inamabili stridori e qualche pesantezza descrittiva. Quasi spaccato in due parti, la prima tutta buffonesca la seconda d'una drammaticità un po' generica, il racconto non trova nella figura del protagonista un perfetto punto di fusione fra il Sordi comico e il Sordi satirico."