Festival di Cannes 2019: la Palma d'Oro a Parasite di Bong Joon Ho - Tutti i premi della 72esima edizione

Questi tutti i Premi del Concorso del 72esimo Festival Internazionale del Film di Cannes attribuiti dalla Giuria Internazionale presieduta da Alejandro Gonzalez Iñarritu e composta da Alice Rohrwacher, Elle Fanning, Yorgos Lanthimos, Kelly Reichardt, Paweł Pawlikowski, Robin Campillo, Maimouna N’Diaye e Enki Bilal.

Palma d'Oro per il miglior film:

PARASITE di Bong Joon Ho

Gran Premio:

ATLANTIQUE di Mati Diop

Premio alla Regia:

LE JEUNE AHMED, di Jean-Pierre & Luc Dardenne

Premio della Giuria (ex-æquo):

LES MISÉRABLES di Ladj Ly

e

BACURAU, di Bacurau by Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles

Premio alla Sceneggiatura:

CÉLINE SCIAMMA per Portrait de la jeune fille en feu

Premio per l'Interpretazione Femminile:

EMILY BEECHAM, per Little Joe di Jessica Hausner

Premio per l'Interpretazione Maschile:

ANTONIO BANDERAS, per Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar

Menzione speciale:

IT MUST BE HEAVEN, di Elia Suleiman

Camera d'Or per la miglior Opera Prima:

Nuestras Madres, di César Díaz

Palma d'Oro per il miglior cortometraggio:

The Distance Between Us and the Sky, di Vasilis Kekatos



Menzione speciale a:

Monstruo Dios, di Agustina San Martín