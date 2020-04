Dwayne Johnson: "Ho lottato con Tom Cruise per avere il ruolo di Jack Reacher, ma perderlo mi ha aperto un'altra strada"

News Cinema

Come sappiamo, Tom Cruise si è assicurato il ruolo di Jack Reacher in due film, ma quando si parlava di portare quel personaggio dei romanzi di Lee Child sullo schermo a un certo punto Dwayne Johnson è andato vicino ad interpretarlo.

Questa è una di quelle notizie che metteno in pausa i pensieri e lasciano che la mente faccia il suo lavoro d'immaginazione. Immaginate Dwayne Johnson al posto di Tom Cruise in Jack Reacher. Per quanto si voglia bene a Tom, un attore insostituibile in qualsiasi cosa faccia, la questione con i film di Jack Reacher è sempre stata spinosa. Chi ha letto i numerosi romanzi di Lee Child su questo personaggio sa che è un ex ufficiale della polizia militare il quale, dopo aver lasciato l’esercito, vagabonda attraverso gli Stati Uniti senza lasciare traccia di sé. È un puro, una sorta di cavaliere solitario che corre in soccorso di chi ha bisogno per poi ripartire senza meta. Ma, soprattutto, è alto 1 metro e 95 e pesa circa 115 kg. Sì, la stazza non è esattamente quella di Tom Cruise.

In un post su Instagram, Dwayne Johnson risponde alla domanda di un fan che gli chiede se c'è stato un ruolo che gli è dispiaciuto di aver perso. L'attore risponde raccontando l'episodio risalente a dieci anni fa. "Sì, ce n'è stato uno che volevo a tutti i costi e che non ho avuto. Quel ruolo è Jack Reacher che andò a Tom Cruise. Ci sono certi ruoli in Hollywood per cui alcuni attori sono giusti, a seconda del colore della pelle, della statura, eccetera. Sotto un certo punto di vista e fortunatamente per me, non ci sono molti attori che mi somigliano a Hollywood e i ruoli che io ho avuto, in quanto grandissimo e fortunato figlio di puttana quale sono, sono stati creati per me". Se seguite Dwayne Johnson sui social, sapete che è un tizio che parla sempre col cuore, con grande umiltà e una certa fame di successo che non gli manca mai. Tutte caratteristiche che fanno parte del suo carisma. Jack Reacher invece era perfetto per lui, il personaggio di Lee Child e The Rock condividevano le stesse dimensioni fisiche.

"Devo dire che la mia situazione dieci anni fa era diversa, Tom Cruise era la più grande star del cinema del mondo e io no" e qui Dwayne lascia perfettamente intedere tra le righe che se quella circostanza si fosse verificata oggi, Jack Reacher sarebbe stato suo. "Volevo quel ruolo ad ogni costo, ero un fan ed ero certo che gli avrei reso giustizia, era alto come me, pesava come me, era uno cazzuto" continua l'attore, spiegando che ci rimase male quando gli arrivò la telefonata che il film andò a Tom Cruise come attore e produttore, "nessun risentimento ma, per dirvi come funziona l'universo, poco dopo ricevetti una chiamata Universal che mi proponeva di entrare nella saga di Fast & Furious". Il film era Fast and Furious 5, "stavano per iniziare le riprese, mi dissero che non c'erano molti soldi per me, ma io risposi che era ok e che se mi lasciavano la libertà di creare il personaggio e se fosse piaciuto, degli eventuali sviluppi successivi ne avremmo parlato in seguito". Il personaggio di Hobbs ha avuto un tale impatto sui fan da essere esteso in una storia più personale nello spin-off Hobbs and Shaw e oggi Dwayne Johnson è una macchina da guerra in termini imprenditoriali nel settore dell'intrattenimento (senza contare la partnership con Under Armour per il fitness, le azioni con l'acqua Voss e l'azienda di tequila che ha recentemente fondato).