Dopo La La Land Ryan Gosling e Damien Chazelle gireranno insieme First Man, il biopic su Neil Armstrong!

In attesa di essere protagonisti della prossima stagione dei premi con il (giustamente) acclamato La La Land, Ryan Gosling e il regista Damien Chazelle hanno già in programma un altro film insieme: si tratta di First Man, biopic dedicato all'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna nel 1969.

Le riprese del nuovo progetto dovrebbero cominciare nei primi mesi del prossimo anno. Alla sceneggiatura un altro nome eccellente, Josh Singer, ultimo vincitore dell'Oscar per lo script originale de Il caso Spotlight, che lo adatterà dalla biografia First Man: A Life Of Neil A. Armstrong, scritta da David Hansen.

Il libro non si focalizza soltanto sull'impresa di Armstrong come astronauta ma racconta anche la sua precedente carriera come aviatore e combattente nella Guerra di Corea.

Tra i prossimi film in cui vedremo Ryan Gosling è l'attesissimo Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve, di cui è stato rilasciato da poco il primo, emozionante trailer.