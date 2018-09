Dogman è il candidato italiano per gli Oscar

Come da pronostico, la commissione appositamente costituita dall’associazione produttori, l’ANICA, su richiesta dell'Academy, ha scelto Dogman di Matteo Garrone come film italiano che tenterà la corsa agli Oscar nella categoria miglior film in lingua straniera.

Presentato in prima mondiale allo scorso Festival di Cannes, dove ha ottenuto un’accoglienza decisamente positiva, nei giorni scorsi è sembrato subito il grande favorito fra i 21 titoli che hanno presentato la loro spontanea candidatura e che sono usciti nelle sale italiane dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2018.

Va precisato che Paolo Sorrentino ha deciso di non candidare il suo film in due capitoli, Loro, mentre l’avversario principale per Garrone è sembrato essere Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, presentato sempre a Cannes. È solo il primo passo di una lunga campagna promozionale che speriamo porti Dogman a superare la prima selezione di 9 film e poi a entrare nella cinquina dei nominati che concorreranno per la vittoria, la notte del 24 febbraio.